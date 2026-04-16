Reacția Moscovei după retragerea Republicii Moldova din CSI. Rusia cere reluarea „cât mai curând” a negocierilor privind Transnistria

Publicat la 09:36 16 Apr 2026 Modificat la 09:38 16 Apr 2026

Kremlinul cere reluarea „cât mai curând” a negocierilor privind Transnistria în formatul „5+2”, a declarat viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, într-un interviu pentru Izvestia, informează agenția Tass.

„Rusia a pledat în mod constant pentru reluarea cât mai rapidă şi necondiţionată a formatului 5+2, singurul mecanism recunoscut şi eficient pentru soluţionarea conflictului. Totuşi, din cauza poziţiilor Chişinăului şi ulterior ale Kievului, formatul este inactiv din 2019. Întâlnirile dintre reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului în aşa-numitul format 1+1 s-au dovedit insuficiente pentru a ajunge la o soluţie”, a declarat adjunctul ministrului de Externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat cotidianului Izvestia.

În schimb, arată diplomatul Moscovei, formatul „5+2” dispune de autoritatea și recunoașterea internațională. Acest format include Republica Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE, plus observatori din SUA și UE.

„Tiraspolul nu a refuzat niciodată dialogul cu Chişinăul pentru a discuta chestiuni practice de interes pentru ambele părți”, a adăugat Galuzin.

Concomitent, Kremlinul a anunțat că „regretă” decizia Republicii Moldova de a se retrage din Comunitate Statelor Independente.

„Ne pare rău”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ministerul rus de Externe speră astfel ca întâlnirea dintre reprezentanţii politici ai Republicii Moldova şi ai Transnistriei, programată pentru 16 aprilie, va da „un nou impuls” dialogului.

Transnistria este o regiune separatistă a Republicii Moldova, situată pe malul stâng al Nistrului, cu o populație majoritară vorbitoare de limbă rusă. Regiunea s-a desprins de Chișinău în septembrie 1990.

Rusia ocupă ilegal teritoriul transnistrean de la începutul anilor ’90, când a invadat Republica Moldova. Două categorii de militari ruși sunt staționate pe teritoriul moldovean –așa-zisele trupe de „menținere a păcii” și militarii Grupului Operațional al Forțelor Ruse, a căror misiune principală este să păzească depozitul de muniții din satul Cobasna, considerat unul dintre cele mai mari depozite de muniții din Europa de Est.

Transnistria se află practic sub controlul Rusiei din 1992. În prezent, în jur de 1.000 - 1.500 de militari ruși sunt în prezenți staționați în Transnistria.

Autoritățile de la Chișinău consideră aceste trupe ruse din Transnistria ca fiind de „ocupație”, iar prezența acestora este ilegală. Deși Rusia și-a asumat oficial încă din 1999 angajamentul că se va retrage de pe teritoriul Transnistriei, cu tot cu soldați și muniție, angajamentul nu a fost îndeplinit până în prezent.