Regele Charles și Papa Leon vor scrie istorie împreună la Vatican. Gestul pe care îl vor face în premieră după 500 de ani

Regele a fost de acord cu propunerea Papei de a deveni „confrate regal” al abației. Foto: colaj Getty Images

Regele Charles și Papa Leon vor scrie istorie împreună, săptămâna viitoare, la Vatican. Pentru prima dată de la ruptura lui Henric al VIII-lea de Roma în 1534, un monarh englez se va ruga public alături de un papă, relatează The Guardian.

Regele se va alătura Papei Leon al XIV-lea la un serviciu ecumenic în Capela Sixtină, în timpul vizitei sale de stat, împreună cu regina, la Vatican, în perioada 22–23 octombrie — un gest considerat un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Angliei, al cărei guvernator suprem este Charles.

Familia regală va vizita, de asemenea, Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor (St Paul Outside the Walls), ale cărei legături cu coroana engleză datează din vremea conducătorilor saxoni, inclusiv regii Offa și Æthelwulf, care au contribuit la întreținerea mormântului apostolului Pavel aflat în interiorul bazilicii papale.

Regele a fost de acord cu propunerea Papei de a deveni „confrate regal” al abației. Acest dar al „confraternității” reprezintă o recunoaștere a fraternității spirituale.

Vaticanul a instalat un scaun special pentru monarh, care va rămâne în bazilică drept semn permanent al respectului reciproc dintre Papa Leon și Rege, în calitatea lor de șefi de stat. Decorat cu stema regală, Regele va folosi scaunul în timpul serviciului ecumenic din abație, după care acesta va rămâne în absida bazilicii pentru a fi folosit, în viitor, de moștenitorii și succesorii săi.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Aceasta va fi prima vizită de stat, de la Reformă încoace, în care Papa și Regele se vor ruga împreună într-un serviciu ecumenic în Capela Sixtină și, de asemenea, prima dată când monarhul va participa la un serviciu în Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor, o biserică având o legătură istorică cu coroana engleză.”

Un purtător de cuvânt al Bisericii Angliei a spus, de asemenea, că rugăciunea comună cu Papa și acceptarea de către Rege a titlului de „confrate regal” au loc pe fundalul a secole întregi marcate de „neîncredere reciprocă” între statul englez și papalitate, relație care s-a îmblânzit odată cu dezvoltarea mișcării ecumenice la începutul secolului al XX-lea, iar anglicanii și catolicii continuă și astăzi să caute unitatea.

Titlul de „confrate regal”, „deși nu îi conferă regelui niciun fel de îndatoriri sau obligații și nu aduce nicio modificare poziției sale constituționale și ecleziastice formale ca guvernator suprem al Bisericii Angliei, este un omagiu adus maiestății sale și activității sale de zeci de ani în favoarea dialogului între credințe și a apropierii dintre oameni”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Un reprezentant al Ministerului britanic de Externe a declarat că în această perioadă de instabilitate și conflicte globale, „relația Marii Britanii cu Sfântul Scaun este mai importantă ca oricând – iar această vizită de stat istorică va fi un moment esențial pentru întărirea acestei relații.”