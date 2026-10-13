Regele Salman l-a invitat pe Nicușor Dan în Arabia Saudită. Țara este atacată de rachetele rebelilor Houthi

1 minut de citit Publicat la 08:58 13 Oct 2026 Modificat la 09:06 13 Oct 2026

Invitația scrisă a fost transmisă luni, la Palatul Cotroceni, de ambasadorul saudit în România. FOTO: Agerpres/Hepta

Regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz, l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să participe la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană - Consiliul de Cooperare al Golfului, care va avea loc pe 24 octombrie, în Arabia Saudită, potrivit arabnews.

Sursa citată precizează că invitația scrisă a fost transmisă luni, la Palatul Cotroceni, de ambasadorul saudit în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, consilierului prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca. La reuniune sunt așteptați liderii celor 27 de state membre ale UE și ai celor șase țări din Consiliul de Cooperare al Golfului.

Ambasadorul Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, au discutat la Palatul Cotroceni subiecte de interes comun și perspectivele extinderii cooperării dintre Arabia Saudită și România.

Summitul va reuni liderii celor 27 de state membre ale UE și ai celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG): Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va coprezida reuniunea din partea UE, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va reprezenta, de asemenea, blocul comunitar.

Cele două blocuri regionale au încheiat un acord în 1989 pentru a coopera în domenii precum relațiile economice, schimbările climatice, energia, mediul și cercetarea.

Arabia Saudită se confruntă cu atacuri din partea rebelilor Houthi pro-iranieni. Explozii puternice au zguduit Riadul, luni seară, la scurt timp după ce autorităţile au transmis un mesaj de alertă pe telefoanele locuitorilor din capitala saudită

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor Houthi, a anunţat, ulterior, că a interceptat o rachetă balistică lansată de miliția yemenită către Riad. De asemenea, cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 rănite în atacul de sâmbătă asupra aeroportului internațional din Riad.