Milițiile Houthi din Yemen au atacat din nou Riadul cu o rachetă balistică. Saudiții spun că au interceptat atacul

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Explozii puternice au zguduit Riadul, luni seară, la scurt timp după ce autorităţile au transmis un mesaj de alertă pe telefoanele locuitorilor din capitala saudită, vizată recent de atacuri ale rebelilor Houthi pro-iranieni, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Zona este ameninţată de un atac aerian ostil. Vă rugăm să vă păstraţi calmul şi să rămâneţi în interior sau într-un loc sigur, departe de ferestre şi uşi”, au transmis autoritățile saudite în mesaj.

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor Houthi, a anunţat, ulterior, că a interceptat o rachetă balistică lansată de miliția yemenită către Riad.

Aeroportul din capitala saudită a fost închis duminică după un atac soldat cu un mort şi 11 răniţi, care a urmat după un alt atac sângeros revendicat de rebelii Houthi în ziua precedentă, în care 13 persoane au murit şi peste 300 au fost rănite.

Rebelii Houthi au revendicat cele mai recente atacuri, inclusiv pe cel de sâmbătă, afirmând că au fost o ripostă la intensificarea campaniei aeriene saudite în Yemen, în care, potrivit lor, printre victime s-au numărat femei și copii. Într-un comunicat, forțele armate controlate de rebelii Houthi au susținut că avioanele de luptă saudite au efectuat 124 de raiduri în ultimele 24 de ore și au amenințat că vor continua să lovească aeroporturi și alte obiective de pe teritoriul regatului.

Miliția yemenită pro-iraniană a revendicat și un atac asupra Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam. Autoritatea Generală a Aviației Civile a confirmat ulterior că aeroportul a fost atacat duminică seara, precizând că autoritățile evaluează pagubele și face inspecții de siguranță.

După atacul de sâmbătă, Donald Trump a declarat că ia în calcul alăturarea SUA loviturilor saudite împotriva rebelilor Houthi din Yemen, deși, anterior respinsese solicitările regimului saudit privind o intervenție militară directă.