Aeroportul din Riad, Arabia Saudită, a fost lovit din nou, la o zi după atacul în care 13 oameni au murit și sute au fost răniți

Aeroportul din Riad, Arabia Saudită, a fost lovit din nou, la o zi după atacul în care 13 oameni au murit și sute au fost răniți. FOTO Profimedia Images

Aeroportul Internațional King Khalid din Riad a fost ținta unui nou atac mortal duminică, la o zi după ce o lovitură cu rachetă a rebelilor houthi a ucis cel puțin 13 persoane și a rănit sute de oameni. A fost cel mai sângeros atac din Arabia Saudită din ultimii peste zece ani, scrie CNN.

Potrivit purtătorului de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită împotriva houthilor din Yemen, atacul de duminică a provocat un incendiu în Terminalul 4.

Autoritatea Generală a Aviației Civile din Arabia Saudită a anunțat că atacul a ucis un rezident pakistanez și a rănit alte 11 persoane. Toți răniții au fost transportați la spital, iar autoritățile evaluează pagubele materiale suferite de infrastructura aeroportului, a precizat instituția.

JUST IN: ???? Video captures moment Houthi missile strikes Saudi Arabia's King Khalid International Airpot in Riyadh. https://t.co/wzPLJwpHBx — BRICS News (@BRICSinfo) October 11, 2026

În aceeași zi, apărarea antiaeriană saudită interceptase o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului.

Noul atac a venit după lovitura cu rachetă de sâmbătă asupra aeroportului, soldată, potrivit autorităților saudite, cu moartea a patru saudiți, doi bangladeshezi, un american, un egiptean, un iordanian, un sirian, un palestinian și un sudanez. Alte 309 persoane au fost rănite. Ambasada Indiei la Riad a anunțat duminică faptul că un cetățean indian rănit în atac a decedat ulterior. În urma atacului, aeroportul a fost închis cel puțin până duminică seara, iar peste 600 de zboruri au fost anulate.

Houthii au revendicat cele mai recente atacuri, inclusiv pe cel de sâmbătă, afirmând că au fost o ripostă la intensificarea campaniei aeriene saudite în Yemen, în care, potrivit lor, printre victime s-au numărat femei și copii. Într-un comunicat, forțele armate controlate de houthi au susținut că avioanele de luptă saudite au efectuat 124 de raiduri în ultimele 24 de ore și au amenințat că vor continua să lovească aeroporturi și alte obiective de pe teritoriul regatului.

Houthii au revendicat și un atac asupra Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam. Autoritatea Generală a Aviației Civile a confirmat ulterior că aeroportul a fost atacat duminică seara, precizând că autoritățile evaluează pagubele și efectuează inspecții de siguranță.

După atacul de sâmbătă, președintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul alăturarea SUA loviturilor saudite împotriva houthilor din Yemen, deși anterior respinsese solicitările Riadului privind o intervenție militară directă.

Atacul face parte dintr-o serie de lovituri asupra Aeroportului King Khalid în această săptămână. Potrivit autorităților saudite, între marți și joi, șase persoane au fost ucise și zeci de altele rănite în atacuri asupra aeroportului.

Un călător aflat în aeroport în momentul atacului de sâmbătă a declarat pentru agenția Reuters că a văzut ceva traversând cerul înainte ca o parte din tavan să cadă lângă o poartă de îmbarcare. Un altul a povestit că a auzit o explozie, după care a văzut mai multe persoane rănite căzute la pământ. O înregistrare video a unui martor ocular, difuzată de Reuters, arată panouri mari și resturi împrăștiate pe pardoseala terminalului, în timp ce oamenii se deplasează printr-o sală plină de praf.

Aeroportul Internațional King Khalid, al doilea cel mai aglomerat din Arabia Saudită, deservește capitala Riad, un oraș cu aproximativ opt milioane de locuitori.

Statele Unite, Marea Britanie, Spania și Canada se numără printre țările care și-au avertizat cetățenii să nu folosească aeroportul.

Incidentul de sâmbătă a scos la iveală vulnerabilitățile capacităților de apărare ale regatului, în contextul în care acesta desfășoară o campanie aeriană în sprijinul guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care se luptă cu houthii la sol.

Cu ajutorul Iranului, houthii și-au construit un arsenal vast de rachete, inclusiv balistice, precum și o gamă largă de drone. Într-un comunicat militar emis duminică, houthii și-au reiterat avertismentul către toate companiile aeriene și toți călătorii de a nu folosi aeroporturile și spațiul aerian saudit, "deoarece sunt expuse riscului de a fi vizate (...), cu excepția aeroporturilor din Mecca și Medina".

"Arabia Saudită va purta răspunderea pentru orice tentativă eșuată de interceptare" a rachetelor, se mai arată în comunicat, houthii promițând că vor răspunde în continuare "la blocadă cu blocadă și la escaladare cu escaladare”.

Gruparea a avertizat de asemenea avioanele de linie să evite spațiul aerian saudit.

"Vom lua o decizie"

Trump a declarat sâmbătă că intenționează să discute cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman în urma atacului. "Sunt capabili să se apere. Saudiții sunt buni luptători. Dar cred că atacul a fost un lucru teribil", a spus Trump, întrebat dacă Arabia Saudită se poate apăra singură împotriva houthilor.

Întrebat în fața Casei Albe dacă Washingtonul intenționează să se alăture loviturilor saudite împotriva houthilor, o miliție aliată cu Iranul, adversarul SUA, Trump le-a spus jurnaliștilor: "S-ar putea. Vom analiza situația." "Tocmai am aflat de cel mai recent atac, așa că vom lua o decizie. Ne mișcăm foarte repede."

Luna trecută, Trump a respins două solicitări ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman privind lovituri americane împotriva houthilor, a relatat atunci CNN.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că printre victime se află un cetățean american și a condamnat atacurile într-o postare pe X, afirmând că acestea demonstrează "un dispreț flagrant față de viețile civililor nevinovați".

Potrivit unor surse citate de Reuters, răniții, unii dintre ei în stare critică, au fost transportați sâmbătă de urgență la spitale cu ambulanțe și elicoptere. Trimisul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a calificat atacurile drept "o escaladare gravă", care reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității regionale, într-o postare pe X.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a condamnat cel mai recent atac, scriind tot pe X că "atacurile asupra civililor și a infrastructurii civile reprezintă o încălcare a dreptului internațional".