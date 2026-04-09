Regimul de la Kremlin a trimis mascații să percheziționeze redacția ultimului ziar independent din Rusia. Care sunt acuzațiile

Publicat la 17:40 09 Apr 2026 Modificat la 17:40 09 Apr 2026

Membri ai forțelor ruse de securitate au percheziționat, joi, sediul publicației independente Novaia Gazeta. Cel puțin un jurnalist ar fi fost arestat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Ofițeri mascați din forțele de securitate ruse au intrat joi în sediul publicației independente Novaia Gazeta din Moscova, a anunțat acest ziar, care și-a întrerupt apariția pe hârtie în urma cenzurii militare, dar continuă să existe pe internet.

"În jurul prânzului, agenți cu cagule au intrat în sediul redacției. Nu cunoaștem motivul. (Mascații) nu permit avocaților redacției să intre în sediu, unde se află și o parte dintre angajați", au precizat jurnaliștii Novaia Gazeta în postări pe rețelele sociale, citate AFP, potrivit Agerpres.

Un jurnalist AFP prezent la fața locului a constatat că două vehicule ale Comitetului rus de Investigații - organismul responsabil cu anchetele majore - erau parcate în curtea din fața redacției.

❗️ Novaya Gazeta has reported a search of its Moscow newsroom.



According to journalists, security forces arrived at the office at noon. The reason for the investigative actions remains unknown, as lawyers who arrived at the scene are being denied entry to the building. pic.twitter.com/2TCucVljBL — Sota News (@sotanews) April 9, 2026

Perchezițiile se desfășoară în baza unui dosar penal vizând "utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal" în redactarea unor articole "negative" despre ruși, au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti.

Anchetatorii investighează, de asemenea, această publicație "inclusiv pentru legături cu Novaia Gazeta Europa și cu Comitetul rusesc Anti-Război", a precizat TASS, citând o sursă din cadrul forțelor de securitate.

Prima organizație este desemnată drept "indezirabilă" în Rusia, iar cea de-a doua este considerată "teroristă" de autoritățile ruse.

Informații neconfirmate oficial spun că, în urma descinderii mascaților, cel puțin un jurnalist a fost arestat.

Mai mulți jurnaliști de la Novaia Gazeta au fost asasinați de când Vladimir Putin este la putere

Novaia Gazeta este una dintre ultimele organizații mass media independente care activează în Rusia, în condițiile dure ale cenzurii și reprimării jurnaliștilor independenți.

Printre acționarii săi s-a numărat fostul liderul sovietic Mihail Gorbaciov, decedat în 2022.

Redactorul-șef Dmitri Muratov este co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 2021.

Novaia Gazeta a publicat de-a lungul timpului anchete vizând încălcarea drepturilor omului, corupția administrației și derapajele Kremlinului.

Dezvăluirile acestei publicații, în special în ceea ce privește intervențiile ruse în Cecenia, au costat viața mai multor jurnaliști.

Printre aceștia se numără Anna Politkovskaia, împușcată mortal în octombrie 2006 în holul clădirii în care locuia, la Moscova.

Novaia Gazeta și-a încetat apariția pe print după instituirea cenzurii militare, în urma invaziei în Ucraina.

Ziarui continuă să existe pe internet.

Pentru a-și putea face munca și a evita să fie arestați, mai mulți dintre redactori s-au refugiat în Occident, unde au înființat Novaia Gazeta Europa.