Relațiile Georgiei cu Uniunea Europeană sunt în cădere liberă. Germania și-a rechemat ambasadorul după un scandal uriaș

Germania a anunţat, duminică, rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară şi Uniunea Europeană, relatează agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Evenimentele au loc în ciuda faptului că Georgia susține, cel puțin formal, că dorește să adere la blocul european.

„Liderii Georgiei au agitat timp de luni la rând împotriva UE, a Germaniei şi a ambasadorului german însuşi”, afirmă ministerul german de externe într-o postare pe Twitter, mesaj în care a anunţat că a decis, astfel, „să-l recheme pe ambasadorul Peter Fischer pentru consultări în vederea discutării paşilor următori”.

Ambasadorul german a fost criticat de politicieni georgieni, inclusiv de premierul Irakli Kobahidze care l-a acuzat că se amestecă în afacerile interne ale Georgiei şi a vorbit public despre posibilitatea expulzării sale.

Ambasadorul a primit acest acuze de amestec în politica internă a Georgiei după ce a participat la audierile în instanţă ale unor membri ai opoziţiei. De asemenea, el a denunţat ceea ce a considerat a fi referiri nepotrivite la trecutul nazist al Germaniei de către guvernul georgian şi anumite organizații de presă.

Opoziţia georgiană, susţinută de Uniunea Europeană şi de state vest-europene, desfăşoară cu regularitate proteste de stradă, unele violente, şi nu recunoaşte rezultatul alegerilor legislative desfăşurate în urmă cu un an şi „câştigate” de partidul Visul Georgian al premierului Kobahidze. Acesta din urmă acuză opoziţia şi UE că urmăresc să-l înlăture de la putere pentru a „putea deschide în Georgia un al doilea front împotriva Rusiei”.

Protestele s-au intensificat de la sfârşitul anului trecut în urma suspendării de către guvernul de la Tbilisi a procesului de aderare la UE, proces ce fusese deja îngheţat de Comisia Europeană, care a acuzat guvernul lui Kobahidze de autoritarism şi apropiere de Rusia, după ce Georgia a adoptat o serie de legi criticate de Occident, printre care una anti-LGBT şi o alta care obligă ONG-urile să îşi dezvăluie finanţările primite din străinătate, în fapt o încercare mascată de suprimare a societății civile.