Republica Moldova şi-a închis, temporar, spațiul aerian din cauza unor drone care i-au survolat teritoriul

1 minut de citit Publicat la 08:44 29 Noi 2025 Modificat la 08:44 29 Noi 2025

FOTO Getty Images

Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a anunţat că statul vecin şi-a închis, temporar, spațiul aerian, vineri seară, după ce două drone i-au survolat teritoriul. "Cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar", au transmis autoritățile din Moldova. Ulterior, după verificări, măsurile au fost ridicate, iar spațiul aerian - redeschis complet.

"Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor parvenite, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră ale Ucrainei au informat Poliția de Frontieră că acestea au fost observate pe direcția Velikaia Kosnița (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca (RM), traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Spațiul aerian al RM a fost închis, ulterior redeschis cu excepția regiunii de Nord", au comunicat poliţiştii de frontieră din Republica Moldova, adăugând:

"În baza informațiilor primite, sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor.

Poliția de Frontieră rămâne în contact cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat și a cetățenilor Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor parvenite de la autoritățile de frontieră ale Ucrainei, dronele au părăsit teritoriul național. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis complet.

Poliția de Frontieră, în cooperare cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, analizează în continuare informațiile primite și monitorizează situația. Până la moment, nu au fost identificate elemente care să prezinte pericole pentru cetățeni".

O dronă a căzut, marţi, pe o casă din Republica Moldova

Marți dimineață, șase drone au traversat în mod neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatele au fost detectate de sistemele de supraveghere din dotarea forțelor armate moldovenești.

Dintre cele șase, o dronă de tip Gerbera a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Potrivit experților, aceste aparate fără pilot sunt proiectate astfel încât, atunci când rămân fără combustibil, să planeze și să aterizeze, în loc să se prăbușească necontrolat.