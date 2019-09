Candidatură inedită la Primăria Chișinău. Dumitru Țîra întră în campania electorală cu un slogan și un clip atipic: „Zâmbește, e gratis. Votează, e important”.

Candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, Dumitru Țîra, a lansat vineri spotul de imagine pentru campania electorală 2019. Cadrele îl surprind pe Dumitru Țîra pe fundalul roadei anului 2019 din satul Colonița, municipiul Chișinău.

Spotul apare la doar două zile după ce Țîra s-a lansat în campania electorală cu sloganul „Zâmbește, e gratis. Votează, e important”. Evenimentul a avut loc în scuarul Teatrului de Operă și Balet, într-o atmosferă zglobie și veselă. Echipa și voluntarii au purtat tricouri cu inscripția: „Zâmbește, e gratis. Votează, e important”. Dupa discurs a fost un grup hug, iar voluntarii au plecat să distribuie stickere cu inscripția „Zâmbește, e gratis. Votează, e important” pe față și „Lipește pe o problemă a Chișinăului” pe verso.

„Zâmbetul tău va schimba capitala”, a promis Dumitru Țîra. Candidatul și-a început discursul prin a mulțumi echipei și voluntarilor din Acțiunea pentru inițiativa civică. „Mulțumesc mult echipei noastre, voluntarilor, oamenilor de diferite profesii și vârste, pe care îi unește un scop. O casă mai bună pentru noi toți, un oraș în care să trăim bine, să avem motive de zâmbet și bucurie. Zâmbim, dragii mei, e gratis, pentru promisiuni și scuze noi deja am plătit impozite! Apropo, și pentru instalația din spatele Dvs „I love Chișinău” am plătit 88 mii lei din buget. Să ne aplaudăm pentru asta!”

Dumitru Țîra a declarat că oamenii sunt principala prioritate în programul său electoral: „Prima și principala mea prioritate în calitate de primar vor fi oamenii. Pentru că oamenii sunt cea mai importantă și cea mai mare valoare a capitalei și a țării. Oamenii care muncesc, produc, educă, construiesc și speră că va fi bine, dar se scaldă în birocrație și corupție. „Pe data de 20 octombrie vor avea loc alegerile locale generale. Este ziua în care vom decide în ce fel de oraș vom trăi. În orașul promisiunilor electorale sparte sau în unul în care ideea și inițiativa fiecăruia va conta. Orașul în care există implicare, regulă și curățenie, condus de un om care știe să asculte, gândește și acționează. Alegem singuri, votăm pentru toți. Orașul Chișinău este despre oameni. Despre oameni ne-vorbiți, pe care nu-i ascultă nimeni. Oameni frumoși, diferiți și deosebiți, care sunt tot timpul ignorați. Nu-mi pasă de fraze frumoase, îmi pasă de doamna Elena, care merge în microbuzul 123 și este umilită de condițiile de acolo în fiecare zi, îmi pasă de Victor, care e constructor și e nevoit să cârpească drumuri pentru ca cei de la primărie fură impozitele noastre și nu construiesc drumuri de calitate. Cârpitul se termină, vin să construiesc un oraș frumos. Eu știu că drumul trebuie să fie calitativ și durabil, cu trotuare și piste pentru bicicliști, cu marcaj reflectorizant și iluminat în zone de risc pentru pietoni. Și mai știu că cel care construiește trebuie să garanteze pe banii lui lucrarea pe care o face. Dar cel mai important, eu știu cum să nu-i mai las să fure. Știu să construiesc sisteme în care să nu mai poată fura. Totul cu ce se laudă politicienii, e pe banii noștri. Lauda lor este din contul taxelor și impozitelor noastre. Doar în ultimii patru ani: - Pentru drumuri modernizate am plătit aproape un miliard de lei (980 de milioane de lei); - Pentru terenurile de joacă amenajate am plătit peste 35 de milioane de lei; - Pentru școli și grădinițe reparate și moderne am plătit peste 60 de milioane de lei; - Pentru parcuri îngrijite am plătit peste 300 de milioane de lei. Apropo, și pentru instalația din spatele Dvs „I love Chișinău” am plătit 88 de mii lei din buget. Să ne aplaudăm pentru asta!”

La eveniment au fost distribuite stickere cu inscripția „Zâmbește, e gratis. Votează, e important”, care pot fi lipite pe o problemă din Chișinău.

„Birocrația și corupția trebuie concediate și sancționate! Profesioniștii vor fi încurajați, iar oamenii care fură în primărie vor fi concediați și trași la răspundere. Ne-am săturat de jumătăți de măsură, de scuze și cumetrism.”

Pe finalul evenimentului, Dumitru Țîra a invitat participanții să devină parte în Acțiunea de responsabilizare și mobilizare civică: „Zâmbește, e gratis. Votează, e important”.

_CIne este Dumitru Țîra



Dumitru Țîra este locuitor al orașului Chișinău. A studiat jurisprudența la USM și economia la ASEM, unde a făcut și masterat în administrarea afacerilor. A lucrat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, unde a reprezentat Republica Moldova în relațiile cu Consiliul Europei, cu Uniunea Europeană, iar în ultimii ani a fost director politic pentru colaborarea țării noastre în regiunea Europei Centrale, Europei de Sud-Est, bazinul Mării Negre și GUAM.

A creat și condus grupul de presă Publika până în 2013, iar în 2014 a construit grupul Realitatea. În total a construit două televiziuni, două radiouri și 14 portaluri de știri. În 2018 a scris Legea privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale. Din 2017 este membru din partea societății civile al Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate.

Pentru sârguința și efortul de aderare ale Republicii Moldova la sistemul preferențial de comerț cu UE – GSP Plus, a fost decorat cu medalia Meritul Civic, iar pentru coordonarea reformei organizației Inițiativa Central Europeană, a fost decorat la nivel internațional cu medalia de onoare a ICE.