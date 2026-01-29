Republicanii și democrații s-au coalizat în Senat din cauza ICE și au blocat o lege crucială. Guvernul lui Trump riscă un nou shutdown

2 minute de citit Publicat la 21:22 29 Ian 2026 Modificat la 21:22 29 Ian 2026

Republicanii și democrații negociază schimbarea politicilor ICE, sub amenințarea unui nou shutdown guvernamental în SUA. Foto: Capitoliul. Sursa: Getty Images

Senatorii din Partidul Democrat și Partidul Republican din SUA au blocat joi un proiect de lege care prevede ample cheltuieli guvernamentale, relatează CNN.

În paralel, negocierile bipartizane continuă pentru a evita un nou shutdown parțial și foarte costisitor al guvernului SUA, care ar putea surveni la sfârșitul săptămânii, în cazul în care legislativul de la Washington nu dă undă verde cheltuielilor.

Senatorii democrați, care fac presiuni pentru modificarea politicilor agenției ICE - pentru imigrare și control vamal - în urma uciderii lui Alex Pretti de către agenți federali la Minneapolis, au votat pentru blocarea avansării pachetului de finanțare, format din șase proiecte de lege.

Ei cer ca republicanii și Casa Albă să fie de acord să separe finanțarea pentru Departamentul de Securitate Internă (DHS) - care înglobează ICE - de restul pachetului, astfel încât acesta să poată fi renegociat.

Șapte senatori republicani s-au alăturat democraților în demersul de a bloca promovarea pachetului, votul final consemnat fiind 45 la 55.

Dacă nu se va putea obține consimțământul tuturor celor 100 de senatori pentru separarea proiectului privind finanțarea DHS, așa cum cer democrații, atunci mai multe agenții importante, inclusiv din Apărare, Sănătate, Muncă, Educație, Transporturi și Dezvoltare Urbană se vor confrunta cu o lipsa banilor.

Dacă însă se ajunge la un acord, proiectul de lege va trebui aprobat și în Camera Reprezentanților, ceea ce înseamnă că aprobarea finală ar putea fi amânată până luni.

Cum poate ICE să evite un shutdown, chiar dacă alte agenții federale se închid

Conform CNN, joi, la ora publicării acestei actualizări liderii celor două partide din Congres și Casa Albă se apropiau de un acord.

Compromisul ar implica asigurarea finanțării pentru restul agențiilor din pachet până la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce DHS ar primi doar o finanțare temporară, astfel încât timpul astfel câștigat să permită părților să continue negocierile.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, s-a declarat optimist, deși nu a spus dacă va susține unele dintre propunerile avansate de democrați.

"Așteptările mele sunt că, în cazul în care Casa Albă și democrații din Senat vor cădea de acord, vom putea obține voturile necesare", a spus el.

Miercuri, liderul democrat Chuck Schumer a prezentat cererile partidului său vizând modificare a tacticilor și protocoalelor ICE pe care vor să le vadă incluse în orice pachet de finanțare pentru DHS: înăsprirea condițiilor de utilizare a mandatelor de către agenți, încetarea patrulelor mobile, aplicarea unui cod de conduită comparabil cu politicile pentru forțele de ordine statale și locale, obligarea agenților ICE să renunțe la măști și să poarte camere video, precum polițiștii.

CNN mai notează, pe de altă parte, că, în cazul în care se ajunge la o închidere parțială a guvernului SUA și DHS nu este finanțat, ICE va rămâne, totuși, operațională.

Agenția ar urma să primească bani din pachetul privind politicile interne al președintelui Donald Trump, adoptat vara trecută.