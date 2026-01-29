Reuniune NATO fără secretarul american al Apărării: Pete Hegseth nu va participa

Pete Hegseth. sursa foto: Getty

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu va lua parte la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO, programată luna viitoare la Bruxelles, au precizat două surse citate joi de Reuters, relatează Agerpres.

Un oficial american și un diplomat din cadrul Alianței au confirmat că Hegseth va lipsi de la întâlnirea care va avea loc pe 12 februarie, la sediul NATO. Motivele absenței nu au fost precizate, iar Pentagonul și NATO nu au oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial.

Este a doua situație de acest fel în care un reprezentant de rang înalt al Administrației președintelui Donald Trump nu participă la o reuniune importantă a NATO, după ce secretarul de stat Marco Rubio a absentat, în decembrie, de la întâlnirea miniștrilor de externe ai statelor membre.

Până la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, demarat în urmă cu un an, astfel de absențe erau extrem de rare. Participarea oficialilor americani la reuniunile NATO era considerată o constantă, având în vedere rolul Statelor Unite de principal pilon militar și politic al Alianței.

Noua administrație de la Washington a transmis însă, inclusiv prin versiunea publică a strategiei de securitate națională, că prioritățile militare ale SUA s-au modificat. În acest context, Europa este chemată să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

În același timp, autoritățile americane au subliniat că angajamentul față de NATO rămâne ferm, după ce toate statele membre, cu excepția Spaniei, au acceptat solicitarea președintelui Trump de a majora treptat cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB.

Cu toate acestea, relațiile transatlantice au traversat recent un moment de tensiune, în urma declarațiilor lui Trump privind intenția Statelor Unite de a anexa Groenlanda.