Reuters: Deși va fi un eșec, referendumul secesionist din Alberta prezintă un pericol pentru Canada. „Separatiștii sunt acum conectați”

O treime din locuitorii provinciei Alberta susțin independența față de Canada. Foto: Profimedia Images

Alberta, o regiune canadiană bogată în petrol, organizează luni un referendum pentru a decide separarea de restul Canadei. Subiectul rămâne unul sensibil și departe de a fi rezolvat, chiar dacă referendumul e doar unul consultativ, iar estimările arată că secesioniștii nu vor obține oricum majoritatea, informează Reuters.

Sondajele locale arată că majoritatea alegătorilor din Alberta se opun separării de Canada. Nemulțumirile economice au alimentat campania pentru independență în provincia în care locuiesc 5 milioane de canadieni.

Un sondaj publicat vineri a arătat că 66% dintre localnici vor vota pentru a rămâne în Canada.

În același timp, trei din cinci consideră că „nu va exista niciodată un sfârșit al mișcării separatiste” în această provincie.

„Această problemă nu va dispărea acum. Pentru că separatiștii sunt mobilizați. S-au conectat între ei. Sunt conectați”, a spus politologul Duane Bratt de la Universitatea Mount Royal din Calgary.

Mișcarea separatistă din Alberta pune astfel presiune asupra prim-ministrului canadian Mark Carney, care și-a făcut o adevărată misiune din apărarea suveranității Canadei, în timp ce se confruntă cu noi tarife din partea Statelor Unite și cu apelurile repetate ale președintelui american Donald Trump, care insistă cu ideea de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat al SUA.

Separatiștii din Alberta cred că guvernul federal de la Ottawa a restricționat industria petrolieră a provinciei prin impunerea de politici de mediu și că Alberta, inima energetică a țării, contribuie mai mult la economia Canadei decât primește în schimb.

„Canada are un sistem dezechilibrat de care beneficiază populația și guvernul central, în dauna provinciilor producătoare îndepărtate (de centru), cum este Alberta”, a spus Cory Morgan, fondator al organizației secesioniste Pathway to Independence.

Secțiile de votare la referendumul separatist din Alberta/Canada se vor închide luni, la ora locală 20:00 (adică marți, ora 02:00 GMT, sau ora 05:00 ora României).

Deși sentimentul separatist există în provincie de zeci de ani, premierul local Danielle Smith este primul lider din Alberta care pune această întrebare alegătorilor. Referendumul este prima dată când un vot privind separarea de restul Canadei are loc într-o provincie în afara Quebecului, unde majoritatea vorbește franceza, unde sentimentul separatist provine din diferențe de limbă și cultură.