Revoltă în Croația, după ce zeci de mii de tone de deșeuri ilegale zac de mai bine de un an abandonate într-un oraș

Oameni adunați la un protest în centrul Zagrebului. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă în Croația, furioși că autoritățile nu au curățat timp de mai multe luni o cantitate uriașă de deșeuri periculoase aruncate ilegal în orașul Gospic, ce a provocat temeri legate de provocarea unor daune majore aduse mediului, informează The Independent.

Scandalul deșeurilor ilegale a alimentat criticile la adresa prim-ministrului conservator Andrej Plenkovic și guvernului său, care se confruntă cu o revoltă publică tot mai mare în ultimele săptămâni.

În februarie trecut, poliția croată și Europol, agenția de aplicare a legii a UE, au arestat 13 persoane suspectate că ar fi importat și aruncat ilegal deșeuri periculoase. Europol a precizat cu acel prilej, că suspecții ar fi obținut cel puțin 4 milioane de euro din profituri ilegal cu astfel de deșeuri.

La mai bine de un an, locuitorii din Gospic se tem acum că aproximativ 37.000 de tone de deșeuri, aflate în continuare într-un sit industrial abandonat și majoritatea îngropate sub pământ, le pun în pericol sănătatea. Printre deșeuri se află resturi de echipamente electronice, plastic, materiale de construcție și deșeuri medicale.

Un raport publicat luna trecută de agenția anticorupție croată USKOK menționa că solul din zonă conținea concentrații ridicate de metale și că în apa subterană au fost detectate compuși PFAS, substanțe chimice artificiale, cunoscute drept „chimicalele veșnice”.

Protestatarii au cerut autorităților să prezinte un plan clar pentru remedierea urgentă și completă a siturilor poluate, conform unor termene bine stabilite și interzicerea imediată a importurilor de deșeuri.

„Rezultatul până acum: Nu a fost eliminat niciun kilogram de deșeuri periculoase din Gospic,” a spus Vjekoslav Busic, unul din organizatorii protestului de sâmbătă.

Procurorii anticorupție croați au declarat că anchetează în prezent o companie croată pentru presupusa îngropare a deșeurilor toxice ilegale în mai multe locuri din Croația, inclusiv în Gospic. Autoritățile guvernamentale au precizat că ancheta este în curs, precum și eforturile de a curăța zona.