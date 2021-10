Revoltă la o închisoare din Rusia. Sute de deținuți s-au luptat cu paznicii

Mass-media din Rusia anunță că 200 de deținuți au fost implicați în revoltă, care ar fi fost cauzată de condițiile de detenție, în vreme ce publicația Baza vorbește despre 600 de deținuți.

Tamerlan Tsoyev, ombudsman pentru drepturile omului din Republica Osetia de Sud, a declarat că „situația este sub control”.

El a mai precizat că poliția a înconjurat închisoarea.

Mai multe surse media rusești comunică că trupele speciale de poliție se pregăteau să ia cu asalt clădirile unde sunt închiși deținuții care au declanșat revolta, potrivit Reuters.

#BREAKING #RUSSIA



?RUSSIA : MASSIVE PRISON RIOT BREAKS OUT IN RUSSIA’S SOUTHERN CITY OF VLADIKAVKAZ!



600 inmates reportedly taking part in violence.#Video shows National Guard heading towards Correctional Facility Number One in #Vladikavkaz#BreakingNews #Prison #PrisonRiot pic.twitter.com/UojIHfwFUg