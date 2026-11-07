Roboți marini cu Inteligență Artificială vor fi trimiși să apere cablurile subacvatice. Ce este inițiativa SIPRIS

1 minut de citit Publicat la 12:00 07 Noi 2026 Modificat la 12:00 07 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Șapte companii Big Tech importante, cu Indra în frunte, alături de SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA și Sateliot, și-au unit forțele miercuri, la Paris, pentru a aborda una dintre cele mai mari vulnerabilități ale securității internaționale: protejarea infrastructurii de pe fundul mării, relatează Euronews. Proiectul va combina Inteligență Artificială dezvoltată la nivel național, senzori avansați și roboți-dronă pentru a monitoriza permanent mediul marin, de la suprafață până la fundul mării, și pentru a transforma industria spaniolă într-un reper european în domeniul securității.

În cadrul evenimentului Euronaval, reprezentanți de rang înalt ai companiilor au semnat un acord strategic pentru dezvoltarea inițiativei SIPRIS, un proiect menit să ofere Spaniei independență tehnologică în protejarea și supravegherea permanentă a cablurilor și infrastructurii submarine esențiale.

Indra va coordona parteneriatul și se va ocupa de integrarea întregului sistem prin intermediul arhitecturii sale Seadef și al platformei de AI IndraMind, dezvoltată la nivel național. Sistemul va fi completat prin utilizarea dronelor aeriene.

Potrivit Anei Belen Buendia, directoarea diviziei navale a companiei, SIPRIS răspunde „nevoii urgente” de monitorizare a mediului submarin, pentru a asigura independența tehnologică a Europei.

Ea a precizat că parteneriatul dintre principalele companii spaniole va permite dezvoltarea unei soluții integrate și va plasa industria națională în fruntea unui sector a cărui importanță strategică este în creștere rapidă.

Drone, fibră optică și sateliți pentru protejarea infrastructurii submarine

Celelalte companii partenere vor contribui la dezvoltarea unei rețele tehnologice complexe pentru securizarea mediului marin.

SAES va furniza senzori și tehnologii de procesare a datelor sonar pentru detectarea amenințărilor, în timp ce controlul autonom va fi împărțit între UTEK, responsabilă de vehiculele de suprafață fără echipaj (USV), și Iqua Robotics, specializată în vehicule submarine fără echipaj (UUV), utilizate pentru inspectarea infrastructurii.

Aragon Photonics se va ocupa de detectarea anomaliilor prin fibră optică, în timp ce FYLA va contribui cu tehnologii de comunicații optice subacvatice, iar Sateliot va asigura acoperirea prin satelit.

Acest parteneriat pune bazele unei rețele industriale modulare, care poate fi extinsă treptat prin includerea unor noi companii, centre de cercetare și întreprinderi mici și mijlocii din domeniu. Proiectul va trece acum direct la testele în condiții reale, înainte de lansarea comercială.

Prin această inițiativă, Spania obține un succes important în industria de apărare și se alătură grupului restrâns de țări capabile să își protejeze propria infrastructură submarină.