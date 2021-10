Doi români, escorte masculine, îl acuză pe un apropiat al lui Matteo Salvini că le-a dat ”drogul violului”

Luca Morisi este și un apropiat al politicianului italian. În urma plângerii românilor, bărbatul este cercetat pentru trafic de droguri.

Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii august și este de mare interes pentru presa din peninsulă. Din informațiile transmise, unul din români ar fi fost contactat pe un site de escorte de mâna dreaptă a politicianului Matteo Salvini.

Acesta din urmă i-ar fi oferit 4.000 de euro escortei pentru a participa la o petrecere. Tânărul de 20 de ani de origine română i-a propus politicianului să aducă și un prieten, iar oferta a fost acceptată.

Petrecerea a fost organizată la casa lui Morisi, din Belfiore, la jumătatea lunii august. Acolo au început și problemele. Românii acuză că au fost drogați și ar fi primit doar 2.500 de euro din cei 4.000 promiși.

”Am petrecut seara cu el, aproximativ 12 ore împreună sau poate ceva mai mult, nu pot spune cu siguranţă. Ne-am distrat cu toţii şi ne-am drogat. Morisi ne-a oferit substanţele. Nu a fost prima dată când am făcut-o, dar nu m-am simţit niciodată atât de rău”, a povestit bărbatul, potrivit La Repubblica.

”Am consumat prea mult, am fost devastat, m-a luat cu rău şi la un moment dat, nu ştiu cât timp după aceea, am vrut să plec.La un moment dat m-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit din casă şi am sunat la carabinieri”, a adăugat acesta.

Polițiștii italieni au descins în locuița politicianului. Acolo au găsit două plicuri cu cocaină. În schimb, o sticlă cu ”drogul violului” ar fi fost găsită în mașina celor doi români, potrivit presei.

Mai multe mesaje schimbate de escortă și Moirisi au fost publicate de Corriere della Sera. În prezent, acestea sunt analizate de procurori.

Din aceste discuții reiese că ”drogul violului” ar fi aparținut românilor.

”Caut o noapte de distracţie... Găzduiesc şi mă distrez şi eu. Aş vrea să stai câteva ore. Când ai fi liber? Pentru că sunt deja în aer”, este mesajul trimis de politician escortei române.

Au continuat cu discuții legate de bani, iar, ulteriror, românii iau adus în discuție și drogul violului: ”Atunci îţi vom aduce un G. Vei vedea că îţi va plăcea mult”. G este cunoscut ca denumire a respectivei substanțe.

Nici versiunile românilor cu coincid. Unul dintre ei afirmă că drogul a fost primit de la politicianul italian, iar al doilea a spus că nu știe cum a ajuns în mașina lor.

