Antena 3 CNN Externe România, certată dur de guvernul bulgar pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nu semnează un simplu acord"

România, certată dur de guvernul bulgar pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nu semnează un simplu acord"

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 11:32 23 Oct 2025 Modificat la 11:37 23 Oct 2025
giurgiu-ruse
Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării. FOTO: CNAIR

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării. În timpul unei vizite efectuate la Ruse, el a declarat că autoritățile române împiedică construcția de noi poduri și conexiuni cu feribotul, scrie publicația bulgară Dunav Most.

Potrivit lui Karadjov, în ciuda activității active a Bulgariei și a Comisiei Europene, România este reticentă în extinderea conectivității dincolo de punctul unic Ruse - Giurgiu.

 „Lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud de cinci luni. Este clar că există o dorință din partea României de a lăsa un singur punct - Ruse - Giurgiu.

Nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcție, ci pur și simplu despre un acord pe hârtie”, a subliniat Karadjov.

Ce reproșuri au autoritățile bulgare

El a adăugat că procedurile pentru cel de-al treilea pod de lângă Ruse au fost amânate ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. Ministrul a subliniat că linia de feribot Ruse-Giurgevo ar putea gestiona până la 25% din traficul podului, dar există o lipsă de cooperare și acolo.

Grozdan Karadjov a adus, de asemenea, vești bune pentru bulgari, anunțând că lucrările propriu-zise la mult așteptatul terminal intermodal din Ruse sunt așteptate să înceapă în curând, Corporația Națională a Căilor Ferate (NRIC) începând deja activitățile.

„Ne așteptăm ca procedura de concesiune să înceapă chiar înainte de finalizarea efectivă a acesteia”, a specificat el.

 

×
Etichete: Bulgaria Comisia Europeana

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close