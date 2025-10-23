România, certată dur de guvernul bulgar pentru că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre. "Nu semnează un simplu acord"

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistemice în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării. În timpul unei vizite efectuate la Ruse, el a declarat că autoritățile române împiedică construcția de noi poduri și conexiuni cu feribotul, scrie publicația bulgară Dunav Most.

Potrivit lui Karadjov, în ciuda activității active a Bulgariei și a Comisiei Europene, România este reticentă în extinderea conectivității dincolo de punctul unic Ruse - Giurgiu.

„Lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud de cinci luni. Este clar că există o dorință din partea României de a lăsa un singur punct - Ruse - Giurgiu.

Nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcție, ci pur și simplu despre un acord pe hârtie”, a subliniat Karadjov.

Ce reproșuri au autoritățile bulgare

El a adăugat că procedurile pentru cel de-al treilea pod de lângă Ruse au fost amânate ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează. Ministrul a subliniat că linia de feribot Ruse-Giurgevo ar putea gestiona până la 25% din traficul podului, dar există o lipsă de cooperare și acolo.

Grozdan Karadjov a adus, de asemenea, vești bune pentru bulgari, anunțând că lucrările propriu-zise la mult așteptatul terminal intermodal din Ruse sunt așteptate să înceapă în curând, Corporația Națională a Căilor Ferate (NRIC) începând deja activitățile.

„Ne așteptăm ca procedura de concesiune să înceapă chiar înainte de finalizarea efectivă a acesteia”, a specificat el.