România condamnă apelurile la violență ale ministrului israelian Ben Gvir și extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania

Oana Țoiu: România a susținut de mult timp o rezolvare justă, cuprinzătoare și sustenabilă a conflictului israeliano-palestinian. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat, vineri, ferm declarațiile ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pe care le-a catalogat „în totalitate inacceptabile”, avertizând că apelurile la violență și extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania subminează șansele unei soluții pașnice. Șefa diplomației române a reafirmat sprijinul României pentru soluția celor două state și a cerut oprirea proiectului de colonizare E1, despre care spune că riscă să divizeze efectiv Cisiordania în două.

"Nu este prima dată când trebuie să ne exprimăm ferm poziția în România și în comunitatea internațională pentru a reafirma că aceste afirmații contravin lecțiilor dureroase pe care ni le-a predat istoria cu privire la pericolele imense ale dezintegrării umane și propunerilor de violență nediscriminatorie.

Aceste apeluri provocatoare la violență nejustificabilă subminează eforturile tuturor părților din regiune și pe plan internațional pentru o rezolvare pașnică. Respectul pentru drepturile omului rămâne un principiu de bază care guvernează conduita politicii externe a României și, ca atare, respingem ferm astfel de declarații periculoase. Am văzut marșurile mamelor israeliene și palestiniene care cer pacea și speră că liderii vor găsi o cale de a proteja copiii și viețile nevinovate, mă alătur speranței lor.

România a susținut de mult timp o rezolvare justă, cuprinzătoare și sustenabilă a conflictului israeliano-palestinian, bazată pe soluția celor două state. De aceea considerăm că decizia Guvernului israelian de a avansa în implementarea proiectului de colonizare E1, prin licitație pentru construcția a peste 1.200 de unități de locuințe, reprezintă un pas serios înapoi de la realizarea soluției celor două state.

Decizia riscă să divizeze efectiv Cisiordania în două. În conformitate cu dreptul internațional, așezările din Cisiordania rămân ilegale, iar acțiunile violente din zonă nu au nicio justificare. Sperăm că vor fi luate măsuri responsabile pentru oprirea avansării acestui proiect. Vom continua să ne concentrăm eforturile diplomatice și umanitare, împreună cu partenerii internaționali, pentru a urma Rezoluția 2803 a CS al ONU", a precizat Oana Țoiu pe X.

Declarațiile recente ale ministrului israelian al securității naționale, Itamar Ben‑Gvir, sunt complet inacceptabile.



Nu este pentru prima dată când trebuie să ne exprimăm ferm, în România și în comunitatea internațională, pentru a reafirma că astfel de afirmații contravin… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 21, 2026

Reacții la nivel internațional

Precizările șefei MAE vin în contextul în care planurile Israelului de a construi o nouă colonie ilegală de mari dimensiuni, care ar împărți Cisiordania ocupată în două, au provocat condamnări pe scară largă din întreaga lume.

Într-o declarație comună emisă joi, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Canada și Norvegia au calificat drept „inacceptabilă” decizia Israelului de a lansa licitații pentru construcția a peste 1.200 de locuințe în cadrul proiectului de colonizare E1 și au spus că aceasta încalcă „continuitatea teritorială a Teritoriilor Palestiniene”.

Grupul a avertizat asupra unor „consecințe juridice și de reputație” pentru participanții la proiect și a cerut Israelului „să retragă imediat aceste planuri și să pună capăt extinderii coloniilor din Cisiordania”.

„Nu doar că ne îndepărtează și mai mult de pace, dar subminează și mai mult poziția internațională a Israelului”, se arată în declarație.

Organizația Națiunilor Unite a condamnat, de asemenea, planul. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a declarat că secretarul general este „profund alarmat de informațiile privind noile avanposturi ilegale de colonizare israeliene din Cisiordania ocupată”, inclusiv de noile licitații.

Ce prevede proiectul de colonizare

Proiectul, care ar urma să includă cel puțin 3.400 de locuințe, va lega Ierusalimul de Est ocupat de zona coloniei Maale Adumim, pe aproximativ 12 kilometri pătrați de teren palestinian.

Noua colonie ar împărți Cisiordania de la nord la sud, întrerupând legătura dintre Cisiordania și Ierusalimul de Est, pe care palestinienii îl consideră de ani de zile capitala viitorului lor stat.

Israelul a acordat aprobarea finală planului E1 în luna august a anului trecut, iar ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, reprezentant al aripii dure a guvernului, l-a salutat drept un moment „istoric”. „Statul palestinian este șters de pe masă nu prin sloganuri, ci prin fapte”, s-a lăudat acesta.

La acel moment, cel puțin 21 de state au condamnat planurile. Decizia Israelului de a merge mai departe cu extinderea coloniei vine în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra strămutării în masă a palestinienilor din Cisiordania, pe fondul intensificării atacurilor coloniștilor și al extinderii coloniilor ilegale.

Între timp, Israelul a anunțat că vrea să poarte noi negocieri cu Libanul, mai ambiţioase, sub mediere americană.