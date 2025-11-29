România intră pe harta apocalipsei climatice. Rezervele de apă se epuizează. Datele care arată cum se usucă Europa (The Guardian)

5 minute de citit Publicat la 11:05 29 Noi 2025 Modificat la 11:19 29 Noi 2025

Rezervele de apă ale Europei scad într-un ritm alarmant și se epuizează. FOTO: Getty Images

Rezervele de apă ale Europei scad într-un ritm alarmant și se epuizează, explică o analiză bazată pe două decenii de cercetare, care arată o scădere a stocurilor de apă dulce în sudul și centrul continentului. Printre țările afectate e și România, arată datele satelitare. Cercetători de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și cotidianul The Guardian, au analizat date din perioada 2002–2024 furnizate de sateliți care urmăresc modificările câmpului gravitațional al Pământului.

Pentru că apa este grea, schimbările din apele subterane, râuri, lacuri, umiditatea solului și ghețari apar în semnal, permițând sateliților să „cântărească” practic câtă apă este stocată.

Rezultatele arată un dezechilibru pronunțat: nordul și nord-vestul Europei, în special Scandinavia, unele regiuni din Marea Britanie și Portugalia, devin mai umede, în timp ce zone întinse din sud și sud-est, inclusiv părți din Marea Britanie, Spania, Italia, Franța, Elveția, Germania, România și Ucraina, se usucă. Criza climatică este vizibilă în date, spun oamenii de știință.

FOTO: The Guardian

„Când comparăm datele privind stocul total de apă terestră cu seturile de date climatice, tendințele, în linii mari, se corelează”, a declarat Mohammad Shamsudduha, profesor în probleme de criză a apei și reducere a riscului la UCL. Ar trebui să fie un „semnal de alarmă” pentru politicienii încă sceptici în privința reducerii emisiilor, a adăugat el. „Nu mai vorbim despre limitarea încălzirii la 1,5 grade C, cel mai probabil ne îndreptăm spre 2 grade C peste nivelurile preindustriale și deja asistăm la consecințe.”

Tendințele din Marea Britanie sunt mixte. „Per ansamblu, vestul devine mai umed, în timp ce estul devine mai uscat, iar acest semnal se întărește”, a spus Shamsudduha. „Chiar dacă totalul precipitațiilor poate fi stabil sau chiar ușor în creștere, modelul se schimbă. Vedem averse mai puternice și perioade mai lungi de secetă, mai ales vara.”

Apa subterană este considerată mai rezilientă la schimbările climatice decât apele de suprafață, însă ploile torențiale de vară duc adesea la pierderi prin viituri puternice, în timp ce sezonul de reîncărcare a apelor subterane din timpul iernii s-ar putea scurta, a explicat el. „În sud-estul Angliei, unde apa subterană asigură aproximativ 70% din alimentarea publică cu apă, aceste modificări ale regimului de precipitații ar putea reprezenta provocări serioase.”

Pierderile prin scurgeri din rețele variază între 8% și 57% în UE

Cantitatea totală de apă extrasă din surse de suprafață și subterane la nivelul UE între 2000 și 2022 a scăzut, potrivit datelor Agenției Europene de Mediu, însă captările de apă subterană au crescut cu 6%, creștere pusă pe seama alimentării cu apă a populației (18%) și a agriculturii (17%). Este o resursă esențială: în 2022, apele subterane au asigurat 62% din totalul apei pentru consum public și 33% din necesarul de apă pentru agricultură în statele membre.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că strategia privind reziliența apei „își propune să ajute statele membre să își adapteze gestionarea resurselor de apă la schimbările climatice și să facă față presiunilor generate de activitățile umane”. Strategia urmărește construirea unei „economii inteligente din punct de vedere al utilizării apei” și este însoțită de o recomandare a Comisiei privind eficiența apei, care cere îmbunătățirea eficienței cu „cel puțin 10% până în 2030”. Având în vedere că pierderile prin scurgeri din rețele variază între 8% și 57% în UE, Comisia subliniază că reducerea acestor pierderi și modernizarea infrastructurii vor fi cruciale.

Hannah Cloke, profesoară de hidrologie la Universitatea din Reading, a declarat: „Este tulburător să vedem această tendință pe termen lung, mai ales că am trăit secete foarte severe în ultimii ani și auzim constant că există riscul ca și în această iarnă să avem precipitații sub medie, în condițiile în care suntem deja în secetă.

„Primăvara și vara viitoare, dacă nu vom avea precipitațiile de care avem nevoie, vor exista consecințe grave pentru noi, aici, în Anglia. Ne vom confrunta cu restricții severe la apă, iar acest lucru va îngreuna viața tuturor.”

Agenția pentru Mediu din Anglia a avertizat deja că țara trebuie să se pregătească pentru secetă continuă până în 2026, dacă nu vor fi precipitații în această toamnă și iarnă. Ministrul pentru Apă, Emma Hardy, a declarat că presiunile asupra resurselor de apă sunt „în creștere. De aceea acest guvern ia măsuri hotărâte, inclusiv dezvoltarea a nouă noi rezervoare, pentru a asigura reziliența pe termen lung a aprovizionării cu apă.”

Dar simplul fapt de a „promite rezervoare foarte mari, care nu vor deveni operaționale decât peste câteva decenii, nu va rezolva problema imediat”, a avertizat Cloke.

„Ar trebui să ne concentrăm pe reutilizarea apei, pe reducerea consumului încă din start, pe separarea apei potabile de apele reciclate pe care le-am putea folosi în alte scopuri, pe soluții bazate pe natură și pe modul în care construim noile dezvoltări urbane”, a spus ea. „Pur și simplu nu facem aceste lucruri suficient de repede pentru a ține pasul cu aceste tendințe pe termen lung.”

Tendința de uscare a Europei va avea efecte „de anvergură”

Tendința de uscare a Europei va avea efecte „de anvergură”, afectând securitatea alimentară, agricultură și ecosistemele dependente de apă, în special habitatele alimentate de apele subterane, avertizează Shamsudduha. Rezervele în scădere ale Spaniei, a adăugat el, ar putea afecta direct Marea Britanie, care depinde în mare măsură de Spania și de alte țări europene pentru fructe și legume.

Tipurile de impact climatic observate de mult timp în sudul global, de la Asia de Sud la Africa și Orientul Mijlociu, sunt acum „mult mai aproape de casă”, schimbările climatice „afectând în mod clar chiar Europa”.

„Trebuie să acceptăm că schimbările climatice sunt reale, că se întâmplă și că ne afectează deja”, a spus Shamsudduha, cerând o mai bună gestionare a apei și deschidere către „idei noi, chiar neconvenționale”, inclusiv generalizarea colectării apei de ploaie în țări precum Marea Britanie.

La nivel global, se conturează focare de secetă în Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud, de-a lungul coastei de vest a SUA și în mari regiuni din Canada, iar Groenlanda, Islanda și Svalbard prezintă, de asemenea, tendințe puternice de uscare.

În Iran, Teheranul se apropie de „ziua zero”, momentul în care apa de la robinet nu va mai fi disponibilă, iar raționalizarea apei este deja în curs de planificare. Președintele țării, Masoud Pezeshkian, a avertizat că, dacă raționalizarea nu va funcționa, Teheranul ar putea fi nevoit să fie evacuat.