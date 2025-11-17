Țara în care toată lumea se roagă pentru apă. Cel mai mare lac a devenit o întindere de sare. Autoritățile au recurs la ultima soluție

1 minut de citit Publicat la 10:19 17 Noi 2025 Modificat la 10:19 17 Noi 2025

Autoritățile iraniene au apelat la tehnica „însămânțării norilor” pentru a provoca ploaia. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile iraniene au apelat la tehnica „însămânțării norilor” pentru a provoca ploaia, în încercarea de a combate cea mai gravă secetă din ultimele decenii, scrie BBC. Operațiunea a avut loc sâmbătă deasupra bazinului lacului Urmia, a relatat agenția oficială iraniană Irna.

Urmia este cel mai mare lac al Iranului, însă aproape s-a uscat complet, lăsând în urmă o întinsă suprafață de sare. Operațiunile vor continua în provinciile Azerbaijanul de Est și Azerbaijanul de Vest, a precizat agenția.

Cantitatea de precipitații este la niveluri minime record, iar rezervoarele de apă sunt aproape goale. Săptămâna trecută, președintele Masoud Pezeshkian a avertizat că, dacă nu va ploua curând, aprovizionarea cu apă a Teheranului ar putea fi raționalizată, iar populația ar putea fi evacuată din capitală.

Însămânțarea norilor presupune injectarea în nori a unor săruri chimice, precum iodura de argint sau de potasiu, prin intermediul unor avioane sau generatoare aflate la sol. Vaporii de apă se pot astfel condensa mai ușor și pot forma ploaie.

Tehnica este folosită de decenii, iar Emiratele Arabe Unite au recurs la ea în ultimii ani pentru a aborda lipsa de apă.

Organizația meteorologică iraniană a declarat că nivelul precipitațiilor a scăzut cu aproximativ 89% în acest an comparativ cu media pe termen lung, potrivit Irna. „Traversăm în prezent cel mai secetos început de toamnă din ultimii 50 de ani”, a adăugat instituția.

Oficialii au anunțat, de asemenea, planuri de a penaliza gospodăriile și companiile care consumă cantități excesive de apă.

Șeful Centrului Național pentru Managementul Climei și Crizei Secetei din Iran, Ahmad Vazifeh, a declarat că barajele din Teheran, Azerbaijanul de Vest, Azerbaijanul de Est și Markazi se află într-o „stare îngrijorătoare”. Vineri, sute de persoane s-au adunat la o moschee din Teheran pentru a se ruga pentru ploaie.

Meteorologii iranieni au raportat că a ploaut în vestul și nord-vestul țării sâmbătă, iar imagini video au surprins ninsoare la o stațiune de schi situată la nord de Teheran, pentru prima dată în acest an.