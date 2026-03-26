România menține livrările de carburanți în Republica Moldova, în ciuda restricțiilor de export. Înțelegerea făcută cu Chișinăul

„Ținând cont de faptul ca R. Moldova se aprovizionează în mare parte cu combustibili din Romania, aceasta fiind și cea mai scurtă rută logistică, a fost discutată cu Cabinetul de Miniștri de la București menținerea livrărilor constante a cantităților zilnice de carburanți”, se spune într-un comentariu făcut pentru Europa Liberă de Ministerului Energiei, pe 24 martie.

Discuțiile au anticipat o Ordonanța de urgență pregătită de guvernul lui Ilie Bolojan la București, pentru a declara „situație de criză” pe piața țițeiului și produselor petroliere, inclusiv restricții de export.

Ce prevede Ordonanța

Ordonanța de Urgență urma să fie aprobată în seara de 24 martie, însă ședința extraordinară a guvernului român a fost amânată, lipsind un aviz al Consiliul Economic și Social.

În proiectul Ordonanței, se spune că în România se declară situație de criză pe o perioadă de jumătate de an și poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Măsurile avute în vedere se referă la limitarea marjelor de profit pe care le pot aplica operatorii economici. Altfel spus, fiecare actor din lanț, de la producător la rafinărie, de la distribuitor en-gros la benzinărie, va putea adăuga la prețul de bază doar o marjă stabilită prin Ordonanță.

O altă măsură vizează condiționarea sau restricționarea exporturilor de carburanți. Acestea vor putea fi făcute de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al două ministere: Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, dar și cel al Energiei.

Astfel, Moldova va trebui să dispună de acordul celor două ministere atunci când va face importuri de carburanți din România.

Moldova se reorientează către Turcia și Bulgaria

Consumul mediu zilnic al Moldovei este de aproximativ 2 mii de tone de motorină și până la 600 de tone de benzină, acoperite în întregime din importuri, potrivit datelor Ministerului Energiei.

Anul trecut, România a fost țara din care Moldova a important cele mai mari cantități de carburant: aproximativ 80% din motorină și peste 99% din benzină.

Dar, după închiderea rafinăriei Petrotel-Lukoil din România, care este ținta unor sancțiuni americane, Moldova și-a reorientat o bună parte din importurile de carburanți spre Turcia și Bulgaria, arată datele ale Portului Internațional Liber Giurgiulești.

Surse din portul Giurgiulești au mai spus Europei Libere că, de la începutul lunii martie și până pe 24 martie, pe apă, în Moldova au intrat 25.644 tone de carburanți: motorină – 21.716 tone și benzină – 3.928 de tone.

Pe 21 martie, din România a intrat în port o navă încărcată cu 2.400 de tone de motorină. Totuși, în mare parte, cantitățile de carburant în luna martie au fost aduse din Turcia și Bulgaria.

În luna februarie, în portul Giurgiulești au fost aduse aproape 38 de mii de tone de combustibili, dintre care peste 23.000 de tone de motorină.

Specialiștii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susțin că nu doar creșterea prețurilor la carburanți e periculoasă, ci și ruperea lanțurilor logistice.

Alexei Taran, director general al ANRE, a admis, recent, într-o ședință a comisiei parlamentare pentru economie, că situația cu carburanții ar putea degrada din cauza factorilor ce nu țin de autoritățile moldovene, cum ar fi impunerea unor limite de către țările din care Moldova exportă carburanți.

Ce măsuri iau autoritățile de peste Prut

După izbucnirea războiului din Iran, în Moldova a fost declarată, pe 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic, iar pe 18 martie autoritățile moldovene au decis plafonarea temporară a vânzării motorinei în recipiente (canistre), de până la 20 de litri, alimentarea mașinilor nefiind restricționată.

S-a dispus diminuarea stocurilor pentru reexportul benzinei din portul Giurgiulești, de la 8.000 de tone la 5.000 de tone, plafonul de 25.000 de tone fiind menținut în cazul motorinei.

Dar Guvernul de la Chișinău va cere, în seara zilei de 24 martie, votul Parlamentului pentru instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru două de luni. Autoritățile moldovene au declarat stare de urgență în energetică și anterior, în ianuarie 2022 pe piața gazelor și în decembrie 2024 pe fondul insuficienței de resurse energetice.

Președinta Maia Sandu a descris situația pe piața carburanților din Moldova, într-o conferință de presă, pe 23 martie, după ședința Consiliului Național de Securitate, ca fiind „foarte îngrijorătoare”. Ea a amintit că guvernul a aprobat un program de rambursare a accizelor de peste 100 de milioane de lei pentru sectorul agrar și că guvernarea analizează să aplice și alte măsuri pentru susținerea economiei.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a dat asigurări, pe 23 martie, într-o emisiune la TVR Moldova, că statul dispune de pârghii pentru a nu admite transformarea crizei energetice în una umanitară.