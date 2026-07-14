Românii ocupă locul doi în topul angajaților străini din Spania. Ce naționalitate i-a depășit

1 minut de citit Publicat la 22:57 14 Iul 2026 Modificat la 23:03 14 Iul 2026

În funcție de țara de origine, Marocul rămâne pe primul loc ca număr de persoane afiliate, cu peste 422.000 de contribuabili. FOTO: Profimedia Images

Sistemul spaniol de securitate socială a înregistrat în luna iunie un număr record de angajați străini, cu o medie de 3,45 milioane de persoane ocupate, după ce s-au adăugat 86.630 de noi afiliați, potrivit infobae.

În funcție de țara de origine, Marocul rămâne pe primul loc ca număr de persoane afiliate, cu peste 422.000 de contribuabili. Urmează România (353.974), Columbia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Peru (122.633) și Ucraina (84.020).

Dintre aceste naționalități, se remarcă creșterea numărului de angajați venezueleni, care s-a multiplicat de zece ori în ultimul deceniu.

28,5% dintre lucrătorii străini provin din Uniunea Europeană.

Numărul angajaților străini a crescut cu 350.163 de persoane comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă un ritm de creștere de 11,31%, față de media totală de 2,8%, potrivit datelor publicate marți de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației.

„Afilierea lucrătorilor străini susține sectoare strategice precum îngrijirea persoanelor, agricultura, construcțiile, industria ospitalității, transporturile și sănătatea, iar acest lucru se reflectă în datele privind afilierea pe sectoare”, a explicat într-un comunicat ministrul Elma Saiz.

Acest dinamism are loc în timpul procesului de regularizare extraordinară a imigranților, astfel încât, la 30 iunie, existau deja 159.097 de persoane afiliate în plus la sistemul de securitate socială.

Marea majoritate, 83,4%, au fost înregistrați în regimul general, iar contractul pe durată nedeterminată a fost forma predominantă de angajare (77,3%).

În funcție de domeniul de activitate, noile înregistrări realizate în cadrul procesului de regularizare s-au concentrat în industria ospitalității (38.776), comerț (20.195), activități administrative (19.327) și construcții (18.310).

Imigranții reprezintă 15,4% din totalul lucrătorilor afiliați, însă au o pondere importantă în sectoare precum industria ospitalității (31,5%), agricultura (28,9%) și construcțiile (25,9%). În sistemul special destinat angajaților casnici, aceștia reprezintă 45,5%.

În ceea ce privește numărul lucrătorilor independenți (PFA), acesta a crescut cu aproape 6.400 în ultima lună, ajungând la 525.478.