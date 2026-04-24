Rover-ul Curiosity al NASA a descoperit „solzi de dragon” pe suprafața planetei Marte

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

O regiune a planetei Marte este acoperită de un număr surprinzător de caracteristici geologice care arată ca nişte aglomerări de solzi gigantici de reptile fosilizate, dezvăluie noi fotografii, iar aceste structuri ar putea avea legături cu apa din trecutul acestei planete, informează, vineri, Space.com, citată de Agerpres.

Rover-ul Curiosity al NASA a fotografiat aceste roci ciudate în timp ce se îndrepta spre Antofagasta - un crater de impact relativ tânăr, cu o lăţime de 10 metri, situat pe versanţii Muntelui Sharp (numit şi Aeolis Mons), care se află în craterul Gale, mai mare, în apropierea ecuatorului lui Marte.

Fotografii alb-negru ale „solzilor” au fost publicate de NASA pe 14 aprilie, în timp ce o imagine color de aproape a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer de software şi zboruri spaţiale la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, specializat în procesarea imaginilor. Fotografiile au fost realizate pe 7 aprilie şi, respectiv, 13 aprilie - numite şi Sol 4859, respectiv Sol 4865 în calendarul marţian.

Forma neobişnuită şi aglomerarea strânsă a acestor roci au atras comparaţii cu solzii reptilelor, cum ar fi crocodilienii, în timp ce unii comentatori au glumit că formaţiunile arată ca solzii de dragon.

În prezent, nu este clar câte dintre rocile asemănătoare solzilor au fost fotografiate sau cât de mari sunt.

Deşi cercetătorii nu au fost şocaţi să vadă aceste roci cu aspect de solzi, ei s-au declarat surprinşi de cantitatea lor mare din zonă.

„Multe dintre rocile peste care am trecut cu roverul au aceste texturi incredibile - mii de poligoane în formă de fagure de miere le traversează suprafaţa”, a scris Abigail Fraeman, om de ştiinţă la JPL, în postarea pe blog.

„Am mai văzut roci cu modele poligonale ca acestea înainte, dar nu păreau atât de abundente".

Poligoane cu o formă similară, asemănătoare fagurilor, au fost observate anterior pe Marte, atât la scară mică, cât şi mare. În aceste cazuri anterioare, formele erau adesea legate de uscarea noroiului umed sau a cristalelor de gheaţă care se mişcau sub suprafaţa marţiană. Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de ştiinţă să spună exact cum s-au format „solzii” din imagini.

Curiosity a strâns „o mulţime de imagini şi date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind modul în care s-au format texturile fagurelui”, a mai spus Fraeman.