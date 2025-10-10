Rusia a bombardat intens cu rachete şi drone Kievul, dar şi alte oraşe din Ucraina. Un copil a murit și alți 12 oameni au fost răniți

3 minute de citit Publicat la 07:35 10 Oct 2025 Modificat la 07:56 10 Oct 2025

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. Sursa foto: Telegram/State Emergency Service

Armata Federaţiei Ruse a bombardat intens Ucraina cu rachete şi drone în noaptea de 10 octombrie. Un copil a fost ucis și alți 12 oameni au fost răniți în urma atacului masiv lansat asupra orașelor și infrastructurii energetice din Ucraina, a relatat The Kyiv Independent. "Au fost rachete, una după alta", a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev.

Rusia a vizat sistemele energetice ale capitalei Ucrainei

Potrivit sursei citate, Rusia a lansat noaptea trecută un atac de amploare cu drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând un băiat de șapte ani în Zaporijjea, rănind cel puțin trei persoane în același oraș și alte nouă în Kiev, și lăsând părți din capitală fără electricitate.

Explozții puternice și rachete balistice au fost raportate de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului, în jurul orei 02:30, ora locală, când Rusia a lansat un atac asupra capitalei Ucrainei. Alte explozii au fost semnalate aproximativ o oră mai târziu, în jurul orei 03:30.

"După exploziile care tocmai au avut loc, este clar că este în desfășurare un atac cu rachete balistice. Rachete, una după alta, sistemele de apărare antiaeriană sunt active", a declarat la 02:41 dimineața Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, confirmând atacul.

Primele rapoarte privind explozii și activitatea apărării aeriene au fost primite în jurul orei 01:00, noaptea. Dintre cele nouă persoane rănite în Kiev, cinci au fost internate, a precizat primarul Vitali Kliciko.

"În Kiev, din cauza loviturilor asupra infrastructurii critice, au loc întreruperi de curent", a adăugat edilul Vitali Kliciko, menționând că Rusia a vizat sistemele energetice ale capitalei. Un jurnalist Kyiv Independent a relatat că a rămas fără apă și electricitate în timpul atacului.

Malul stâng al capitalei a rămas fără energie electrică, iar alimentarea cu apă a fost afectată, potrivit unei informări făcute de Kliciko la ora 03:34. În cartierul Pechersk, echipele de urgență au stins un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe după ce fragmente de dronă au căzut peste clădire, mai multe etaje fiind cuprinse de flăcări înainte de a fi stinse.

În districtul Holosiivsk, un alt bloc de locuințe a fost avariat, iar mașinile din apropiere au luat foc. În același timp, în cartierul Desnianski, fragmente dintr-o rachetă rusă doborâtă au căzut în apropierea unei clinici medicale, potrivit primelor rapoarte.

"Din cauza atacului masiv cu drone asupra capitalei, pot apărea întreruperi ale alimentării cu energie și apă. Toate echipele de urgență monitorizează situația și sunt pregătite să intervină", a spus anterior primarul Vitali Kliciko.

În jurul orei 23:44, edilul capitalei Kiev a anunțat pe Telegram că apărarea aeriană ucraineană acționează intens pentru a contracara dronele lansate de ruși.

În Zaporijjea, atacurile rusești au ucis un băiat de șapte ani și au rănit cel puțin alte trei persoane, potrivit autorităților locale. "Medicii au luptat pentru viața copilului până în ultimul moment, dar rănile au fost prea grave", a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Orașul a fost atacat mai întâi cu drone Shahed, în jurul orei 02:00, una dintre ele lovind o clădire rezidențială și provocând un incendiu puternic. În jurul orei 5:00 dimineața, regiunea a fost lovită din nou cu rachete balistice, urmate de alte explozii în diferite zone ale orașului.

"Ferestrele au fost spulberate, acoperișurile distruse, iar mai multe locuințe au devenit nelocuibile", a transmis Ivan Fedorov. Oficialii locali au avertizat că lucrările de reparație ar putea dura mai multe zile, întrucât rețelele de utilități și o parte din sistemul de încălzire au fost grav avariate.

Serviciile de urgență au fost trimise la fața locului, iar amploarea pagubelor și numărul exact al victimelor sunt încă în curs de evaluare.

Rusia ocupă o parte din regiunea Zaporijjea încă din 2022, când a început invazia pe scară largă, iar restul zonei este supus aproape zilnic atacurilor aeriene și de artilerie.

Ministerul Energiei al Ucrainei a anunțat anterior că Rusia desfășoară un atac masiv asupra infrastructurii energetice critice. "De îndată ce condițiile de siguranță o vor permite, lucrătorii din energie vor începe evaluarea pagubelor și lucrările de restabilire", a declarat ministrul Svitlana Hrynciuk.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei, în pregătirea sezonului rece. Potrivit Bloomberg, loviturile au distrus peste jumătate din capacitatea de producție de gaze naturale a Ucrainei înainte de iarnă.