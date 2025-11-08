Rusia a bombardat intens și a scos din funcțiune toate centralele de stat din Ucraina. Țara rămâne în întuneric și frig ore întregi

3 minute de citit Publicat la 22:02 08 Noi 2025 Modificat la 22:02 08 Noi 2025

Rușii au atacat rețeaua electrică a Ucrainei dar și zone rezidențiale. Foto: Profimedia Images

Rusia a bombardat intens infrastructura energetică a Ucrainei, toate centralele termoelectrice aparținând companiei de stat de la Kiev au fost complet scoase din funcțiune. Din această cauză, urmează ca mai multe regiuni ale Ucrainei să stea 12 ore fără curent, în plin sezon rece. Serviciul de presă al companiei a publicat o declarație în acest sens pe pagina sa de Facebook. „Un număr fără precedent de rachete și nenumărate drone, câteva pe minut, au lovit aceleași centrale pe care le-am restaurat după atacul devastator din 2024”, se arată în comunicatul companiei.

Centrenergo a precizat că a trecut mai puțin de o lună de la precedentul atac similar. „Noaptea trecută, inamicul a atacat simultan întregul nostru sistem de generare. Centralele noastre termice nu sunt instalații militare; angajăm civili. Ne-am oprit. Acum nu mai există generare. Zero! Am pierdut tot ce restauram non-stop. Complet!”, a declarat compania. În ciuda distrugerilor, compania a promis că va relua operațiunile. „Pentru că nu există altă opțiune. Ucraina este invincibilă! Ucrainenii nu pot fi înfrânți!”, se mai arată în declarația companiei.

Ukrenergo operează trei centrale termice: Zmievska, Tripolska și Uglegorsk. Aceasta din urmă este situată în prezent pe teritoriul ocupat de trupele ruse.

Atacul asupra rețelei electrice a Ucrainei a avut loc în noaptea de 8 noiembrie. Forțele ruse au folosit drone și diverse tipuri de rachete pentru a ataca infrastructura critică. Atacul a dus la pene grave de curent în toată Ucraina.

În mai multe regiuni au fost impuse întreruperi de urgență ale curentului electric. La Kiev, au fost impuse întreruperi de urgență ale curentului electric de două ori, iar programul de stabilizare a fost prelungit. Orașul Kremenciuk a suferit cele mai grave pagube, fiind în pană de curent totală.

Atacul a afectat și sistemul de transport. Unele trenuri au avut întârzieri, iar trecerea frontierei de stat ucrainene a fost suspendată timp de câteva ore din cauza unei erori în baza de date vamală cauzată de deteriorarea instalațiilor electrice.

Ucraina rămâne pe întuneric

Orașul și regiunea Kiev au rămas fără curent, sâmbătă, după atacul furibund al rușilor din noaptea de 8 noiembrie, relatează Kyiv Independent. Forțele ucrainene au reușit să doboare 406 de drone din 458, inclusiv dispozitive de tip Shahed. Au fost lansate și 45 de rachete de croazieră și balistice, nouă dintre acestea fiind interceptate și doborâte.

Orașele Kremenciuk, Kiev, Dnipro, Harkov și Chernihiv au fost principalele ținte ale atacurilor rușilor. Explozii au fost auzite și în orașul nord-estic Sumi, dar și în regiunea Odesa.

„A fost foarte cinic, în multe feluri, loviturile au fost menite să trimită un mesaj”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, adăugând și că Ucraina lucrează cu Statele Unite pentru a obține mai multe sisteme defensive Patriot.

Cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, a raportat că una dintre centralele sale termice a fost „serios avariată” de un atac al rușilor. Conform companiei, Rusia a atacat centralele DTEK de 210 ori de când a început invazia, în februarie 2022.

În Kiev, penele de curent au fost prezente variat în funcție de regiune – unele vor rămâne fără elctricitate timp de până la opt ore.

Ministra ucraineană a energiei, Svitlana Hrinciuk, a declarat că distrugerile provocate de atac încă sunt analizate și că penele „normale” de curent, adică de până la patru ore pe zi, se vor opri „de îndată ce situația din sistemul energetic se stabilizează”.

În Kiev, exploziile au putut fi auzite începând cu ora locală 4:30. Oficialii au raportat că apărarea aeriană a lucrat în oraș mai ales pe fondul unui atac extins cu drone.

Rusia își intensifică atacurile în această perioadă a anului, ca parte a efortului său de a teroriza populația Ucrainei odată de vine frigul. Cele mai dure astfel de atacuri, pe 3 și pe 5 octomrie, au dus la distrugerea a 60 la sută din siturile de producție de gaze ale Ucrainei.