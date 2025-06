Rusia a bombardat Sumî, orașul ucrainean unde ar urma să declanșeze ofensiva militară de vară. Autoritățile raportează zeci de victime

Doi oameni au fost uciși și alți 20 au fost răniți, marți, într-un atac rusesc cu rachete asupra orașului ucrainean Sumî, situat în nord-estul țării.

Aici ar urma să aibă loc o nouă ofensivă de amploare a trupelor Moscovei în această vară, după cum a avertizat Kievul, relatează Agerpres.

"Din nefericire, două persoane au decedat şi alte aproape 20 au fost rănite în urma unui atac inamic la Sumî", a declarat Oleg Grigorov, responsabilul administrației militare regionale.

Potrivit acestui oficial, orașul a fost vizat în jurul orei 9, marți dimineață, de cinci tiruri cu rachete ruse, care au avariat o instituție medicală, vehicule şi mai multe case.

Printre răniți, dintre care unii grav, se numără inclusiv un adolescent de 17 ani, a precizat Grigorov pe pagina sa de Facebook.

Parchetul regional a publicat pe Telegram fotografii cu mai multe vehicule total calcinate pe un mare bulevard din Sumî.

? Horror in Sumy: The Russians have hit the engineering college. At least one person is known to have died, several injured. pic.twitter.com/mrsKLFtGFR