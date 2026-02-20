Rusia a început „colonizarea spirituală” a Africii. Biserica Ortodoxă Rusă se inoculează agresiv și e prezentă în 34 de țări africane

Vladimir Putin folosește Biserica Ortodoxă Rusă ca instrument de dominație neocolonială în Africa - organizația religioasă a Kremlinului și-a extins prezența în 34 de țări africane în mai puțin de trei ani și își folosește influența pentru a reuși acolo unde organizații precum Wagner au eșuat, relatează The Moscow Times.
Rusia a încercat să-și creeze un avanpost în Africa prin activitate economică, însă nu deține capacitatea financiară necesară pentru a coloniza economic statele africane. Al doilea efort al Kremlinului a fost cel militar, cu ajutorul grupării Wagner, care a sădit haos pe continentul african cu ajutorul milițiilor sale. Deși a reușit să domine câteva state africane cu ajutorul acestor paramilitari, cea mai puternică influență a Kremlinului se exercită în Africa prin intermediul Bisericii Ortodoxe Ruse, cea mai loială față de Putin aripă a Kremlinului.
Putin a creat recent un departament în cadrul administrației sale care va coordona interacțiunile și politicile Rusiei cu țările alese de el personal, relatează Bloomberg. Potrivit a două surse bine informate, acesta va include un grup special axat pe Africa.
În mai puțin de trei ani, Biserica Ortodoxă Rusă și-a extins prezența în Africa de la patru la 34 de țări, a mărit numărul clerului la 270 și a înregistrat 350 de parohii și comunități până în iunie 2024, conform ultimelor date.
Decizia organismului de conducere al Bisericii Ortodoxe Ruse din 29 decembrie 2021 de a înființa Exarhatul Patriarhal al Africii a fost „cea mai semnificativă extindere geografică a Bisericii și a operei sale misionare din ultimii 200 de ani și, poate, din întreaga sa istorie”, a scris preotul Gheorghi Maximov, președintele Departamentului Misionar al Exarhatului, într-un articol pentru revista „Note științifice ale Institutului Africii al Academiei Ruse de Științe”.
„Colonialism spiritual”
Biserica Ortodoxă Rusă din Africa se concentrează pe comunitățile în care religia și conservatorismul social joacă un rol semnificativ în viața de zi cu zi. În Africa de Sud, aceștia sunt în principal persoane albe, vorbitoare de afrikaans, care sunt atrase de valorile conservatoare ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, bisericile ortodoxe ruse se străduiesc, de asemenea, să-și mărească numărul enoriașilor prin programe care ajung la comunitățile rurale de culoare.
O biserică de la periferia orașului Robertson, Africa de Sud, s-a alăturat Bisericii Ortodoxe Ruse în 2022. Biserica Ortodoxă Rusă l-a primit pe Alexei Kherizo, un preot din Madagascar, „cu brațele deschise”, a declarat acesta unui corespondent Bloomberg. Anterior, acesta așteptase ani de zile să fie acceptat de Biserica Ortodoxă Greacă. A absolvit un curs online la un seminar din Moscova, apoi a făcut un stagiu de practică de trei luni la Moscova în 2023.
Conform cercetărilor făcute de părintele Evanghelos Tiani, un preot kenyan al Bisericii Ortodoxe Grecești, Biserica Ortodoxă Rusă atrage oameni cu salarii mai mari, promisiuni de construire a bisericilor și avansare rapidă în carieră. Alexei Herizo a confirmat că un salariu de la Biserica Ortodoxă Rusă permite „o viață decentă, îngrijirea sănătății familiei și asigurarea educației copiilor”.
Eforturile rușilor de a controla Africa
URSS a fost activă în Africa, sprijinind țările de pe continent în lupta lor pentru independență și furnizându-le arme. După prăbușirea comunismului, legăturile s-au slăbit, dar Putin a început să le reconstruiască atunci când relațiile Rusiei cu Occidentul au început să se deterioreze, în special după ocuparea Crimeei și sprijinul acordat separatiștilor din estul Ucrainei în 2014.
Deși Rusia a semnat acorduri de cooperare militară cu 43 de țări africane și este unul dintre cei mai mari furnizori de arme ai continentului, îi lipsesc resursele financiare și economice pentru a-și extinde influența.
Cel mai mare partener comercial al Africii Subsahariane este China, în timp ce Rusia ocupă locul 33, după Emiratele Arabe Unite, SUA, Japonia și opt țări europene. Emiratele Arabe Unite și alte state bogate din Golf au fost principalele surse de capital străin în ultimii ani, în timp ce China a implementat numeroase proiecte de infrastructură pe întreg continentul.
În Africa de Sud, partenerul BRICS al Rusiei, cel mai mare investitor străin este de fapt UE, iar în țară operează și aproximativ 600 de companii americane.
În timp ce Rusia își consolidează puterea interzisă în Africa pentru a atrage țări în orbita sa, ea recrutează tinere femei pentru a lucra la o fabrică de asamblare a dronelor din Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan și îi atrage pe africani în luptele din Ucraina.
În Africa de Sud, chiar și Duduzile Zuma, fiica fostului președinte Jacob Zuma și membră a parlamentului, a participat la campanii de recrutare a sud-africanilor pe frontul ucrainean. Împotriva ei a fost inițiată o anchetă penală, iar mai multe persoane asociate cu ea și implicate în campanie au fost arestate.