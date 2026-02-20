Rusia a început „colonizarea spirituală” a Africii. Biserica Ortodoxă Rusă se inoculează agresiv și e prezentă în 34 de țări africane

Vladimir Putin folosește Biserica Ortodoxă Rusă ca instrument de dominație neocolonială în Africa - organizația religioasă a Kremlinului și-a extins prezența în 34 de țări africane în mai puțin de trei ani și își folosește influența pentru a reuși acolo unde organizații precum Wagner au eșuat, relatează The Moscow Times.

Rusia a încercat să-și creeze un avanpost în Africa prin activitate economică, însă nu deține capacitatea financiară necesară pentru a coloniza economic statele africane. Al doilea efort al Kremlinului a fost cel militar, cu ajutorul grupării Wagner, care a sădit haos pe continentul african cu ajutorul milițiilor sale. Deși a reușit să domine câteva state africane cu ajutorul acestor paramilitari, cea mai puternică influență a Kremlinului se exercită în Africa prin intermediul Bisericii Ortodoxe Ruse, cea mai loială față de Putin aripă a Kremlinului.

Putin a creat recent un departament în cadrul administrației sale care va coordona interacțiunile și politicile Rusiei cu țările alese de el personal, relatează Bloomberg. Potrivit a două surse bine informate, acesta va include un grup special axat pe Africa.

În mai puțin de trei ani, Biserica Ortodoxă Rusă și-a extins prezența în Africa de la patru la 34 de țări, a mărit numărul clerului la 270 și a înregistrat 350 de parohii și comunități până în iunie 2024, conform ultimelor date.

Decizia organismului de conducere al Bisericii Ortodoxe Ruse din 29 decembrie 2021 de a înființa Exarhatul Patriarhal al Africii a fost „cea mai semnificativă extindere geografică a Bisericii și a operei sale misionare din ultimii 200 de ani și, poate, din întreaga sa istorie”, a scris preotul Gheorghi Maximov, președintele Departamentului Misionar al Exarhatului, într-un articol pentru revista „Note științifice ale Institutului Africii al Academiei Ruse de Științe”.

„Colonialism spiritual”

Biserica Ortodoxă Rusă din Africa se concentrează pe comunitățile în care religia și conservatorismul social joacă un rol semnificativ în viața de zi cu zi. În Africa de Sud, aceștia sunt în principal persoane albe, vorbitoare de afrikaans, care sunt atrase de valorile conservatoare ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, bisericile ortodoxe ruse se străduiesc, de asemenea, să-și mărească numărul enoriașilor prin programe care ajung la comunitățile rurale de culoare.