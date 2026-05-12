Explozii în Kiev: Rușii au atacat cu zeci de drone după expirarea armistiţiului. "Rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei"

1 minut de citit Publicat la 07:36 12 Mai 2026 Modificat la 07:47 12 Mai 2026

Un atac aerian a vizat Kievul în noaptea de luni spre marţi. Sursa foto: Getty Images

Un atac aerian a avut loc marţi, în zori, asupra Kievului, după expirarea unui armistiţiu de trei zile, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko, relatează AFP, conform Agerpres. "Vă rugăm să rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei", a transmis Timur Tkacenko. Forţele ruse au lansat zeci de drone spre capitala Ucrainei, unde au fost auzite mai multe explozii. Deocamdată, nu există informaţii despre victime sau pagube materiale.

"Drone inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei", a scris Timur Tkacenko care a raportat căderea unor resturi asupra unei clădiri rezidenţiale cu 16 etaje din cartierul Obolonski, informează publicaţia The Kyiv Independent.

Fotografiile postate pe rețelele de socializare par să arate un incendiu izbucnind de la acoperișul clădirii. Deocamdată, nu se ştie dacă sunt victime şi nici nu se cunosc date despre pagubele materiale care s-au înregistrat în urma bombardamentului.

Exploziile au fost auzite pentru prima dată în capitală în jurul orei 03:35 dimineața, ora locală, potrivit unui jurnalist Kyiv Independent aflat la sol.

Aceasta este prima alertă aeriană asupra Kievului de la data de 8 mai. O armistiţiu de trei zile anunţat de preşedintele american, Donald Trump, a început sâmbătă, 9 mai.

Cele două ţări au denunţat mai multe încălcări ale armistiţiului în timp ce acesta era în vigoare.

În timpul weekendului, Ucraina a acuzat Rusia în special de atacuri cu drone în estul şi sudul ţării, iar Rusia a acuzat Ucraina că a atacat regiunea Belgorod.