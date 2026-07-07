Rusia amenință deschis țările baltice: „Se joacă cu focul”

Roi de drone lansate în cadrul unui exercițiu NATO în Lituania. Moscova acuză țările baltice că-și pun la dispoziție teritoriul pentru loviturile cu drone ucrainene asupra Rusiei. Foto: Getty Images

Statele baltice „se joacă cu focul" punându-şi teritoriul la dispoziţie pentru lovituri asupra Rusiei, a declarat marţi ministrul adjunct de externe rus, Mihail Galuzin, citat de Xinhua și preluat de Agerpres.

„Prin faptul că se supun disciplinei NATO şi UE şi îşi pun teritoriul la dispoziţie pentru acţiuni ostile împotriva Rusiei în contextul conflictului în Ucraina, statele baltice se joacă cu focul' Ele ştiu asta foarte bine aceasta”, a afirmat Galuzin, citat de RIA Novosti.

Cu o zi în urmă, Galuzin a avertizat că apartenenţa Letoniei la NATO nu o va scuti de consecinţele implicării sale în atacuri asupra teritoriului rus.

Ministrul adjunct de externe a susţinut săptămâna trecută că Rusia a verificat informaţiile potrivit cărora Letonia şi celelalte două ţări baltice (Lituania şi Estonia) şi-ar fi pus spaţiul aerian la dispoziţie în calitate de coridoare de tranzit pentru dronele ucrainene care efectuează atacuri împotriva unor ţinte de pe teritoriul rus.

Statele baltice au negat în mod constant acuzaţiile Moscovei.

Kremlinul ar putea testa în curând coeziunea și unitatea NATO și pregătește posibile „provocări” în țările baltice sau Polonia, într-un moment în care forțele Kievului au crescut presiunea pe Rusia în războiul de peste 4 ani din Ucraina.

„Avem indicii conform cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau Poloniei”, au avertizat serviciile secrete letone. „Cu toate acestea, nu va fi vorba de un atac la scară largă”.

O sursă politică din cadrul NATO a confirmat pentru The Guardian că „avem informații” conform cărora Putin „plănuiește ceva împotriva țărilor baltice”. Sursa citată a precizat că Vladimir Putin e dispus să testeze sprijinul SUA în cazul celor mai mici membri ai NATO - precum țările baltice Lituania, Letonia și Estonia - într-un moment în care Rusia și armata rusă se află în dificultate în războiul cu Ucraina.