Rusia amenință NATO: „Vom lua măsuri ca răspuns la atragerea Suediei şi Finlandei în Alianță”

Moscova va răspunde dacă Suedia şi Finlanda vor fi atrase în NATO, considerând că o astfel de extindere ar submina securitatea globală, a avertizat marţi ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, citat de Reuters via Interfax.



În pagina sa electronică, agenţia rusă de presă Interfax transmite că Şoigu a declarat că Federaţia Rusă va lua măsuri ca răspuns la cooperarea intensă a Suediei şi Finlandei cu Alianţa Nord-Atlantică.



'Atragerea Suediei şi Finlandei în structurile NATO provoacă îngrijorare. În luna mai a fost semnat un acord care prevede participarea deplină a celor două ţări la manevrele Alianţei şi posibilitatea utilizării sistemului de comandă al acesteia şi armamentului ei. În schimb, NATO a primit acces neîngrădit la spaţiul aerian şi la apele teritoriale ale acestor ţări', a declarat generalul de armată Serghei Şoigu la şedinţa Colegiului Ministerului Apărării rus, conform Interfax.



'Aceşti paşi ai partenerilor occidentali duc la distrugerea sistemului actual de securitate din lume, generează şi mai multă neîncredere, forţându-ne să luăm măsuri de retorsiune', a declarat ministrul rus.



Continuă, a spus el, creşterea contingentelor NATO în Europa de Est: începând din 2014, efectivele lor militare au crescut de la 2.000 la 15.000 de militari.



În opinia sa, pregătirile Alianţei cresc permanent în intensitate. Astfel, 'de la începutul anului au fost efectuate peste 100 de aplicaţii la care au participat până la 80.000 de militari. În acelaşi timp, numărul de personal atras în fiecare an la exerciţii a crescut de 10 ori în cinci ani şi numărul de avioane de luptă - de la 11 unităţi la 101', a mai spus ministrul rus al apărării, fără a evoca numărul aplicaţiilor ruse, care au crescut de asemenea în ultimii ani.



'Cu ajutorul Statelor Unite în Europa au fost desfăşurate cinci centre de operaţiuni cibernetice - în Finlanda, Estonia, Polonia, Germania şi Franţa', a indicat el. În plus, potrivit lui Şoigu, NATO îşi consolidează activitatea militară în Europa de Est.



În aceeaşi declaraţie, ministrul a spus că summitul de săptămâna trecută între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, ar putea conduce la o cooperare militară mai profundă între Rusia şi Statele Unite, precum şi ţările NATO, conform Reuters.