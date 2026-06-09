Rusia cere SUA să își retragă toate armele nucleare din Europa

1 minut de citit Publicat la 22:38 09 Iun 2026 Modificat la 22:38 09 Iun 2026

Programul NATO de partajare nucleară (Nuclear Sharing) include Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia. Foto: Getty Images

Rusia cere Statelor Unite să își retragă armele nucleare din Europa și să desființeze infrastructura locală utilizată pentru găzduirea acestora. Andrei Belousov, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului rus de Externe, a declarat că Moscova consideră desfășurarea și stocarea unor astfel de arsenale în această parte a lumii drept o amenințare, relatează The Moscow Times.

„Având în vedere potențialul de a lovi infrastructuri civile și militare critice de pe teritoriul Rusiei, armele nucleare americane desfășurate în Europa sunt, în esență, arme strategice. Prin urmare, insistăm ca acestea să fie retrase din Europa și returnate în Statele Unite”, a afirmat Belousov, potrivit TASS.

Declarația vine în contextul unor informații publicate de Financial Times, potrivit cărora Statele Unite și aliații lor europeni discută despre desfășurarea unor aeronave americane capabile să transporte arme nucleare în state membre NATO aflate la granița cu Rusia. Sursele publicației au legat aceste planuri de războiul din Ucraina și de șantajul nuclear practicat de Kremlin.

Guvernele Poloniei și Lituaniei și-au exprimat public dorința de a găzdui arme nucleare americane. Lituania se învecinează atât cu regiunea Kaliningrad, cât și cu Belarus, unde Vladimir Putin a desfășurat arme nucleare tactice.

Belousov a susținut că această decizie a președintelui rus nu trebuie privită în aceeași lumină, întrucât respectivele arme nucleare tactice „nu amenință Statele Unite, nu subminează echilibrul de securitate stabilit la începutul perioadei post-sovietice și continuă să reprezinte fundamentul stabilității strategice”.

Moscova ceruse deja Washingtonului să își retragă armele nucleare din Europa în cadrul unui proiect de acord de securitate transmis Statelor Unite la sfârșitul anului 2021, înainte de invadarea Ucrainei, însă propunerea nu a fost acceptată.

În prezent, programul NATO de partajare nucleară (Nuclear Sharing) include Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia. Aceste state găzduiesc aproximativ 100 de bombe nucleare gravitaționale americane de tip B61.

În februarie a expirat ultimul tratat de reducere a armelor strategice dintre Statele Unite și Rusia (New START). Washingtonul, judecând după declarațiile lui Donald Trump, analizează în mod activ posibilitatea desfășurării unor arme nucleare suplimentare. În 2025, președintele american a declarat, de asemenea, că dorește reluarea testelor nucleare „la același nivel” cu China și Rusia, însă sensul exact al afirmației a rămas neclar.