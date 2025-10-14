Kremlinul critică revista Time pentru o fotografie cu Trump de pe copertă. "Niște ciudați"

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei şi Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa foto: Hepta

Rusia critică "ciudații" revistei Time pentru poza de pe copertă cu Trump, despre care liderul american a spus că este, probabil, cea mai rea din toate timpurile, a relatat Politico. "Doar oameni bolnavi" ar fi putut alege fotografia folosită de revista Time, a declarat furioasă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

Maria Zaharova: "Doar oameni bolnavi, obsedați de răutate și ură ar fi putut alege o astfel de fotografie"

Kremlinul a atacat revista Time din cauza copertei care îl înfățișează pe președintele american, Donald Trump, după ce liderul SUA a criticat dur alegerea fotografiei. Reacţia Rusiei vine la câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a atacat revista marți dimineață, spunând despre fotografia – care însoțea un articol de copertă ce lăuda acordul său de pace din Orientul Mijlociu – că este "cea mai rea din toate timpurile".

Imaginea a fost realizată dintr-un unghi de jos, cu Donald Trump iluminat din spate de o lumină puternică, ceea ce, potrivit acestuia, îl făcea să pară că are "ceva care plutea deasupra capului, ca o coroană mică, extrem de mică".

Potrivit jurnaliştilor de la Politico, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei este "uluitoare", în condițiile în care Moscova continuă să încerce să se apropie de Trump.

"Numai oameni bolnavi, obsedați de răutate și ură – poate chiar niște ciudați – ar fi putut alege o astfel de fotografie", a spus furioasă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei.

Deși relațiile dintre Moscova și Washington s-au mai dezghețat de când Donald Trump a început al doilea său mandat, liderul republican l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la discuții de pace în Alaska, în august, însă refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei din Ucraina continuă să tensioneze relațiile.

Președintele american a apărut pe coperta revistei după ce a semnat luni, în Egipt, un pact menit să pună capăt războiului Israelului în Fâșia Gaza, care dura de doi ani. Trump a numit acordul dintre Israel și gruparea palestiniană Hamas un moment "așteptat de 3.000 de ani".

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Trump să intervină și pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina, așa cum a reușit să obțină pacea în Gaza.

"Sper că va folosi aceleași instrumente, poate chiar mai eficient, pentru a-l presa pe Putin să oprească acest război", a declarat Volodimir Zelenski pentru Fox News, duminică.