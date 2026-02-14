Rusia ia în considerare plasarea pe orbită a armelor nucleare, avertizează un general de top al NATO: "Ar fi un cataclism"

Șeful diviziei spațiale militare a Canadei spune că potențialele capacități ale Rusiei trezesc îngrijorări, pe fondul temerilor globale că Kremlinul ia în considerare implementarea de arme nucleare pentru a viza sateliți.

„Acest lucru ar fi un cataclismic”, a declarat generalul de brigadă Christopher Horner, comandantul Diviziei Spațiale Canadiene 3, într-un interviu acordat emisiunii The House de la CBC.

„Tot ceea ce am ajuns să folosim, de la nivel de platformă de comunicații sau de la nivel GPS - dacă [Rusia] ar implementa o astfel de capacitate și apoi ar detona-o - ar fi distrus”, a declarat Horner.

Temeri privind utilizarea de arme nucleare de către Rusia împotriva sateliților

Avertismentul lui Horner vine în contextul în care liderii mondiali, inclusiv secretarul general al NATO, Mark Rutte, își exprimă temerile cu privire la utilizarea de arme nucleare de către Rusia împotriva sateliților.

În decembrie, Rutte a declarat pentru ziarul german Welt am Sonntag că o astfel de mișcare din partea Rusiei ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, care interzice armele de distrugere în masă în spațiu.

Generalul de brigadă Christopher Horner, comandantul Diviziei Spațiale Canadiene 3, spune că țara sa „ar trebui să fie absolut” îngrijorată de capacitățile potențiale ale Rusiei, în timp ce liderii globali își exprimă temerile că Kremlinul ia în considerare amplasarea de arme nucleare în spațiu.

În urmă cu doi ani, oficiali americani și ruși s-au certat la ONU după ce Rusia a respins o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, elaborată de SUA, care solicita țărilor să prevină o cursă a înarmărilor în spațiul cosmic.

La acea vreme, ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat reporterilor că rezoluția a fost „o glumă”, în timp ce ambasadorul adjunct al SUA de atunci, Robert Wood, a spus că votul Rusiei împotriva rezoluției „te face să te întrebi dacă ascund ceva”.

Președintele rus Vladimir Putin a intervenit și el în această chestiune și a spus că țara sa „a fost întotdeauna categoric împotriva și este acum împotriva desfășurării de arme nucleare în spațiu”.

Îngrijorări privind amploarea amenințării

Horner a spus că amploarea posibilei amenințări este motivul pentru care a existat un asemenea val de indignare în ultimii ani.

În ceea ce privește Canada, Horner a declarat că țara va „lucra ca o putere medie cu partenerii noștri la nivel global pentru a se asigura că acest tip de lucru nu se întâmplă și pentru a... pune cu adevărat presiunile diplomatice acolo unde este nevoie pentru a ajunge pe această cale...

„Din perspectivă militară, ofer doar sfatul [că] ar trebui să punem presiune pe ei să nu plaseze o armă nucleară în spațiu, deoarece ar fi un lucru îngrozitor de teribil din atâtea motive.”

Bugetul federal pentru 2025 alocă 182,6 milioane de dolari pe parcursul a trei ani pentru Departamentul Apărării Naționale pentru a stabili o „capacitate suverană de lansare spațială”, care ar permite Canadei să își trimită propriii sateliți comerciali și militari pe orbită de pe teritoriul canadian.

Mai multe proiecte sunt deja în curs de desfășurare într-o cursă pentru înființarea primului port spațial comercial al Canadei. Horner a spus că o astfel de capacitate este necesară pentru a „oferi Canadei acces asigurat la spațiu” - și ar putea veni cu beneficii suplimentare.

„Ceea ce vă pot spune este că economia spațială crește rapid.” „Așadar, din perspectiva prosperității economice, ne oferă acces la o piață pe care nu am mai avut-o până acum”, a spus Horner.

„Dar observ și din perspectivă militară provocările legate de numărul mic de furnizori de lansări disponibili la nivel global.”