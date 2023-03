Rusia anunță ce a pregătit în reacție la avioanele MiG 29 promise Ucrainei de Polonia și Slovacia

Este vorba despre patru astfel de aparate pe care a Polonia a anunțat, joi, că le va trimite și de alte 13 din Slovacia, conform unui anunț făcut, vineri, de prim-ministrul slovac Eduard Heger.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s?to ensure??can defend itself&the entire #Europe against #Russia