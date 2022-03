Rusia pregătește un atac naval uriaș. A fost surprinsă construirea prezenței navale în largul Mării Negre

Rusia a menținut o presiune persistentă asupra sudului Ucrainei, încercând să-și extindă controlul asupra marilor orașe portuare precum Herson și Odesa.

S-a confirmat că Herson a căzut sub controlul Rusiei după zile de atac constant, iar Odesa se așteaptă acum să fie următoarea țintă a rușilor.

Filmările distribuite online au arătat o creștere semnificativă a prezenței navale în Marea Neagră, semnalând un potențial atac.

Doctorandul Rob Lee, cu studii de război, a distribuit videoclipul pe Twitter, scriind: ”Videoclip din vestul Crimeei care arată o mare parte din gruparea navală a Rusiei în Marea Neagră.

Cel puțin 12 nave pot fi văzute în videoclip.

Second video of the Russian naval grouping in the Black Sea off the coast of Crimea. 2/https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/CxpxiF9FNI