Rusia redeschide ruta cerealelor prin Marea Azov, după aproape patru luni de blocaj. Navele vor fi escortate militar

1 minut de citit Publicat la 21:23 28 Oct 2026 Modificat la 21:24 28 Oct 2026

Rusia permite din nou plecarea navelor cu cereale din Marea Azov, după aproape patru luni de blocaj. Foto: Getty Images

Autoritățile ruse au început să elibereze din nou permise pentru navele care transportă cereale la export și care se află în Marea Azov, pentru prima dată din 10 iulie, când Moscova a suspendat traficul maritim în zonă din cauza atacurilor cu drone ucrainene. Informația a fost confirmată pentru Reuters de șapte surse din industria transportului maritim, scrie The Moscow Times.

Potrivit surselor citate, permisele pentru traversarea Strâmtorii Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră, vor fi eliberate pentru o perioadă care se încheie pe 15 noiembrie.

Două dintre surse au precizat că navele care transportă cereale vor fi escortate prin Marea Neagră de un convoi naval rusesc.

„Căpitănia portului a dat instrucțiuni să înceapă procedurile de autorizare a plecării pentru navele care sunt complet pregătite”, a declarat una dintre sursele din industrie.

Reluarea eliberării permiselor sugerează că autoritățile ruse consideră că traversarea Strâmtorii Kerci și intrarea în Marea Neagră sunt, în prezent, relativ sigure.

Decizia vine în timpul unui armistițiu local în regiunea Herson

Reluarea autorizării transporturilor de cereale coincide cu intrarea în vigoare a unui armistițiu local, menit să permită trecerea în siguranță a ajutoarelor umanitare către orașul Oleșki, aflat sub controlul Rusiei, în regiunea Herson.

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, care a mediat armistițiul, a declarat că acesta a fost extins la întreaga regiune Herson, una dintre zonele în care au loc lupte intense și care are acces la Marea Azov.

Atât Rusia, cât și Ucraina au confirmat că armistițiul este respectat.

De la începutul noului sezon de comercializare a cerealelor, în luna iulie, Rusia și Ucraina au atacat reciproc porturi și nave din zona Mării Negre. Aceste atacuri au dus la blocarea aproape completă a comerțului agricol din regiune, care înainte de război era unul dintre cele mai importante din lume.

Turcia, care importă cereale din Rusia, a condus eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu și reluarea transporturilor maritime în Marea Neagră.

Oficialii ruși au transmis însă că Moscova nu este interesată de un acord de încetare a focului care să nu includă și obiective din alte sectoare, nu doar cele legate de transportul maritim.