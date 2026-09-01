Rusia se aşteaptă anul acesta la cea mai mică producţie de petrol din ultimii 17 ani. Foto: Getty Images

Autorităţile ruse şi-au revizuit, în jos, estimările privind producţia de petrol din acest an, care ar urma să atingă cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, precum prognozele privind exporturile de combustibili pentru 2026 şi 2027 din cauza războiului cu Ucraina, conform unor documente guvernamentale consultate de Reuters, notează Agerpres.

Potrivit noilor prognoze, care ar urma să fie definitivate la sfârşitul lunii septembrie şi sunt utilizate la elaborarea bugetului, producţia de petrol a Rusiei estimată pentru perioada 2026-2029 ar urma să fie cu 16 milioane până la 20 de milioane de tone mai mică decât în previziunile anterioare, publicate în luna mai.

De la începutul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a interzis majoritatea importurilor de petrol şi combustibili din Rusia, o sursă importantă de venit pentru Moscova. Pe lângă blocajele la export, intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti în ultimele luni a redus, de asemenea, producţia de combustibil, declanşând penurii şi cozi la benzinăriile din întreaga ţară.

Conform scenariului de bază, guvernul de la Moscova se aşteaptă ca producţia de ţiţei a Rusiei, a treia cea mai mare din lume, să scadă cu 17,2 milioane de tone în acest an, până la 494,2 milioane de tone, sau 9,88 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel de după 2009. Producţia de ţiţei a Rusiei este aşteptată să revină la 500 de milioane de tone anul viitor, dar chiar şi aşa va fi cu 16 milioane de tone sub prognoza anterioară. Tendinţa de creştere a producţiei de petrol a Rusiei va continua şi în 2028 şi 2029, dar cu toate acestea va rămâne în continuare sub nivelul din anul 2025.

Rusia dă vina pe lucrările de mentenanţă

Vicepremierul rus , Alexander Novak, a recunoscut în luna iunie că producţia de petrol a ţării a scăzut de la începutul anului, dând vina pe lucrările de mentenanţă neplanificate pentru acest declin.

Reducerea producţiei de combustibili a Rusiei, ca urmare a atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, a condus la creşterea exporturilor de ţiţei brut, în principal către China şi India.

Conform documentelor consultate de Reuters, exporturile de ţiţei ale Rusiei ar putea ajunge la 244,7 milioane de tone în acest an, de la 230,8 milioane de tone în 2025, ceea ce ar fi cu 7,5 milioane de tone peste previziunile anterioare. În următorii ani însă, se preconizează că exporturile de ţiţei ale Rusiei vor scădea până la 232,5 milioane de tone în 2027, apoi să scadă brusc la 216,6 milioane de tone în 2028-2029.

Pentru a răspunde la deficitul de aprovizionare cu carburanţi pe piaţa internă, Rusia a introdus o interdicţie asupra exporturilor de motorină, pe lângă restricţiile referitoare la exporturile de benzină şi combustibil pentru avioane. În consecinţă, guvernul rus se aşteaptă la o scădere a exporturilor de combustibili cu 27,3 milioane de tone în acest an, până la 98,5 milioane de tone, ceea ce ar fi cu 24,1 milioane de tone sub previziunile anterioare. Deşi exporturile de combustibili ar urma să crească anul viitor până la 113,1 milioane de tone, chiar şi aşa vor fi cu aproape 13 milioane de tone sub nivelul din anul 2025 şi cu 21 de milioane de tone sub previziunile anterioare.