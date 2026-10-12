Rusia și aliații săi au început manevrele militare în Belarus. Exercițiile includ scenarii privind atacurile biologice

1 minut de citit Publicat la 12:02 12 Oct 2026 Modificat la 12:41 12 Oct 2026

Rusia și aliații săi au început manevrele militare în Belarus. Sursa colaj foto: Getty Images

Exercițiile militare, denumite "Frăție indestructibilă 2026" și "Bariera 2026", organizate în cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), au început luni, în Belarus, cu participarea Rusiei și a altor state membre, relatează Ukrainska Pravda şi RBC-Ukraine. Potrivit site-ului OTSC, exercițiile vizează pregătirea pentru "operațiuni de menținere a păcii" și includ, printre altele, simularea unor măsuri de răspuns la "amenințări biologice". Peste 1.500 de militari vor participa la manevrele militare și vor fi folosite peste 300 de unități de armament, echipamente militare și specializate, dar şi aproape 80 de drone de diferite tipuri.

"La exerciții participă contingente de trupe (forțe colective) din Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Federația Rusă și Republica Tadjikistan", s-a transmis într-un comunicat pe site-ul OTSC.

Activitățile de instruire militară se vor desfășura în poligoanele de instruire Losvido și Starodorojki. Acestea includ contingente militare, unități ale forțelor de ordine (poliție) și ale gărzilor naționale, precum și grupuri operative din cadrul Statului Major Comun și al Secretariatului OTSC.

"Contingentul militar rus este format în principal din unități din Districtul Militar Central", s-a mai menţionat în comunicatul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă

La exerciții participă peste 1.500 de militari și peste 300 de unități de armament, tehnică militară și echipamente speciale, inclusiv aproximativ 80 de aparate de zbor fără pilot (UAV) de diferite tipuri.

Pe site-ul OTSC, exercițiile militare au fost descrise drept antrenamente pentru "operațiuni de menținere a păcii". Printre altele, participanții vor exersa măsuri pentru "gestionarea amenințărilor biologice".

Exercițiile din Belarus se vor desfășura până vineri, 16 octombrie.

Ministerul Apărării din Belarus a anunțat că, pe 18 mai, au început în țară exercițiile unităților responsabile de utilizarea armelor nucleare și de asigurarea nucleară. Acestea se desfășoară în coordonare cu forțele militare ruse.

"La desfășurarea exercițiului sunt implicate unități ale forțelor de rachete și ale aviației. În cadrul exercițiului, în colaborare cu partea rusă, se preconizează exersarea aspectelor legate de transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare", s-a menționează în declarația ministerului, oferită în urmă cu aproape cinci luni.

Ca obiectiv al exercițiilor, Ministerul Apărării din Belarus a menționat îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului, verificarea stării de pregătire a armamentului, a tehnicii militare și speciale pentru îndeplinirea sarcinilor, precum și "organizarea utilizării operaționale din zone neplanificate".