Rusia vrea să oprească fluxul de petrol kazah către Germania. Berlinul ar putea rămâne fără combustibil

Publicat la 17:02 22 Apr 2026 Modificat la 17:05 22 Apr 2026

Rusia intenționează să oprească fluxul de petrol kazah către Germania prin conducta Drujba, o mișcare care ar afecta o rafinărie ce asigură aproape în totalitate necesarul de benzină și combustibil pentru încălzire al Berlinului, potrivit Financial Times.

Decizia va lovi rafinăria PCK, situată la aproximativ 100 km nord-est de Berlin, conectată direct la conductă și responsabilă pentru 90% din aprovizionarea cu benzină, kerosen și combustibil pentru încălzire a capitalei germane, a aeroportului acesteia și a regiunii înconjurătoare.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, Rusia a recurs tot mai des la folosirea exporturilor de energie ca instrument de presiune asupra Europei.

Un oficial de rang înalt din guvernul Kazahstanului a declarat că oprirea fluxului de petrol din această țară, planificată pentru luna viitoare, urmărește în principal exercitarea de presiuni asupra Uniunii Europene și, în special, asupra Germaniei, cel mai mare furnizor de armament pentru Kiev.

„În fiecare lună, Moscova transmite Kazahstanului un calendar al livrărilor de petrol prin Rusia. În programul pentru luna mai, Drujba nu a fost inclusă”, a spus oficialul. Acesta a adăugat că situația nu reprezintă o problemă majoră pentru Kazahstan, întrucât volumele exportate pe această rută sunt relativ reduse.

Rafinăria PCK s-a bazat pe petrolul kazah

Rafinăria PCK, ale cărei operațiuni au fost preluate de statul german după invazia Rusiei în Ucraina, s-a bazat în mare măsură pe țițeiul kazah începând din 2022.

Într-o declarație făcută jurnaliștilor la un forum din Astana, ministrul Energiei din Kazahstan, Yerlan Akkenzhenov, a spus că Rusia nu a inclus volumele prin Drujba în programul lunar de livrări trimis Kazahstanului. El a precizat că nu a fost primită încă o notificare oficială din partea Kremlinului.

Akkenzhenov a sugerat că întreruperea ar putea fi cauzată și de probleme tehnice apărute în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Kazahstanul a început să exporte petrol prin Drujba în 2023. Potrivit oficialului, inițiativa a fost susținută de Moscova, care urmărea să-și mențină influența asupra rafinăriei și să-i asigure funcționarea până când Rusia ar putea, eventual, să-și recâștige controlul asupra acesteia.

Guvernul german a declarat că „lucrează la opțiuni alternative”, inclusiv prin portul german Rostock, care este conectat la rafinăria PCK printr-o conductă.

Surse apropiate rafinăriei au spus că, în prezent, compania petrolieră de stat din Kazahstan asigură peste 20% din aprovizionarea PCK. Pe lângă Rostock, rafinăria primește petrol și din portul polonez Gdańsk.

„Este o situație gravă, chiar dramatică, pentru rafinăria PCK și pentru aprovizionarea cu energie a unor regiuni extinse din Germania”, a declarat Christian Görke, deputat din partea partidului de stânga Die Linke. „Președintele rus Vladimir Putin exploatează situația din Orientul Mijlociu.”

Decizia Moscovei vine într-un moment în care guvernul german se confruntă cu creșterea prețurilor la petrol și combustibili, pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Decizia de oprire a livrărilor a fost relatată pentru prima dată de Reuters.

Moscova a întrerupt deja livrările de gaze către Europa prin conducta Nord Stream în 2022 și a amenințat în repetate rânduri că va opri și celelalte exporturi de hidrocarburi către continent.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a cerut guvernului să „analizeze fezabilitatea” opririi livrărilor de energie către piața europeană înainte ca UE „să ne închidă ușa în față”.

Marți, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că nu are cunoștință despre această situație.

Tensiuni geopolitice legate de conducta Drujba

Rafinăria PCK, simbol al dependenței energetice puternice a Germaniei de Rusia, a devenit o piesă în conflictul din Ucraina. În 2022, după ce Europa, SUA și alți aliați au impus un plafon de preț pentru petrolul rusesc, guvernul german a preluat controlul operațional al rafinăriei, plasând-o sub administrare specială.

Totuși, nu a confiscat participațiile, care rămân deținute în proporție de 54% de compania petrolieră de stat rusă Rosneft. Berlinul a evitat exproprierea de teama unor represalii din partea Moscovei, inclusiv naționalizarea companiilor germane din Rusia.

De atunci, Germania a căutat alternative la țițeiul siberian care a alimentat timp de șase decenii orașul Schwedt, unde se află rafinăria, aproape de granița cu Polonia, prin conducta de 4.000 km.

Anul trecut, rafinăria a fost aproape de faliment după ce SUA au impus sancțiuni asupra Rosneft și activelor sale din Europa. Luna trecută, Berlinul a obținut o derogare permanentă.

Rafinăria PCK este alimentată de ramura nordică a conductei Drujba. Și ramura sudică a fost implicată în tensiunile geopolitice generate de războiul din Ucraina, după ce livrările de petrol către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte în urma unui atac cu drone rusești în luna ianuarie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că conducta a fost reparată și este pregătită pentru reluarea fluxurilor.