Rușii au adunat aur cât rezerva Spaniei. De la începutul războiului au cumpărat 282 de tone de lingouri, monede și bijuterii

Achizițiile de aur ale consumatorilor ruși sunt pe cale să egaleze rezervele de stat ale Spaniei sau Austriei, după ce metalul prețios a devenit una dintre cele mai populare forme de economisire din Rusia în ultimii patru ani, scrie Bloomberg.

Conform companiei de cercetare Al Banyan Tree Research, cu sediul în Hong Kong, cumpărăturile de aur sub formă de lingouri, monede și bijuterii vor ajunge în 2025 la 62,2 tone.

Firma, fondată de analiști financiari și experți în riscuri cu experiență în sectorul rusesc al mărfurilor, estimează că achizițiile totale ale populației, de la invadarea Ucrainei de către Kremlin în 2022, se vor ridica la 282 de tone.

Deși ritmul cumpărărilor s-a redus comparativ cu 2024, când prețul aurului a depășit recordul de 4.000 de dolari pe uncie, trendul reflectă modul în care rușii, privați de opțiunile tradiționale de economisire în euro sau dolari, caută noi modalități de a-și proteja averea. Aurul a devenit astfel unul dintre principalele lor „refugii sigure”.

„În mod tradițional, oamenii au preferat să investească în imobiliare și valută străină, dar după restricțiile legate de sancțiuni, moneda a devenit o metodă mai puțin convenabilă de a-ți păstra economiile, iar din 2022 cererea de aur a crescut”, a declarat Dmitri Kazakov, analist la BCS Global Markets, cu sediul la Moscova.

Băncile din Rusia au eliminat în mare parte depozitele în euro și dolari, iar tranzacțiile transfrontaliere în aceste monede au devenit din ce în ce mai dificile. Potrivit lui Kazakov, o parte dintre ruși ar fi putut chiar să-și transfere o parte din aur în străinătate, ca formă de mutare a capitalului, însă dimensiunea fenomenului este imposibil de estimat.

Rusia, al doilea cel mai mare producător de aur din lume, extrage anual peste 300 de tone de metal prețios. Totuși, din 2022, aurul rusesc a fost interzis pe piețele occidentale, iar London Bullion Market Association (LBMA), instituția care stabilește standardele globale de tranzacționare, nu îl mai acceptă.

Ca răspuns, Moscova a eliminat taxa pe valoare adăugată pentru achizițiile de aur destinate populației, pentru a stimula cererea internă și a ajuta companiile miniere sancționate să găsească o alternativă la exporturi. Fără o cerere puternică din partea populației, minerii ruși ar fi fost puși într-o situație dificilă, mai ales că Banca Centrală a Rusiei, cândva cel mai mare cumpărător suveran de aur din lume, și-a suspendat achizițiile în 2020. Deși le-a reluat parțial în 2022, rezervele sale au rămas practic neschimbate în ultimii ani, la aproximativ 75 de milioane de uncii troy.

Vânzările interne sunt susținute și de achizițiile făcute de băncile ruse, care, potrivit estimărilor Al Banyan Tree, dețineau 57,6 tone de aur în august 2025. Compania utilizează modele econometrice și analize bazate pe inteligență artificială pentru a interpreta date complexe din piețele de mărfuri.

Luna aceasta, Rusia a lansat tranzacționarea fizică a aurului pe Bursa din Sankt Petersburg, în încercarea de a înlocui standardele LBMA, însă până acum doar câteva lingouri au fost vândute. În același timp, exporturile de aur au scăzut, potrivit datelor Al Banyan Tree Research.

Schimbarea cererii interne indică faptul că modelele de economisire și comerț nu vor reveni complet la normal nici măcar în cazul unei relaxări a sancțiunilor. „Ne îndoim că, dacă sancțiunile vor fi ridicate, toată lumea va începe să vândă aur”, a spus Kazakov. „Neîncrederea față de dolar și euro va rămâne.”