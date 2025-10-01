Ruşii au atacat Harkov cu bombe ghidate și rachete. Șase oameni au fost răniți. Blocuri distruse și magazine în flăcări

Publicat la 08:09 01 Oct 2025 Modificat la 08:41 01 Oct 2025

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei. Foto: Kyiv Oblast Military Administration/Telegram

Forțele rusești au atacat Harkov și regiunea înconjurătoare cu bombe aeriene ghidate și rachete, în noaptea de marţi spre miercuri. Atacurile au provocat incendii în pavilioanele comerciale, precum și distrugeri și răniți, potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, citate de newsukraine.rbc.ua.

Noaptea, Rusia a lansat atacuri cu bombe aeriene ghidate și rachete asupra Harkovului, a suburbiilor sale și a districtului Chuhuiv”, a raportat Serviciul de Urgență de Stat.

Salvatorii au declarat că consecințele din Harkov au fost înregistrate în două districte - Kyivskyi și Saltivskyi. În special:

În districtul Kyivskyi, pavilioane comerciale au luat foc pe o suprafață de 2.800 de metri pătrați. Conform fotografiilor SES și relatărilor din presa locală, piața Barabashovo s-a numărat printre locurile care au ars.

În districtul Saltivskyi, o clădire rezidențială a fost distrusă, urmată de un incendiu. De asemenea, garaje au fost avariate și au luat foc pe o suprafață de 350 de metri pătrați.

„Incendiile au fost ținute sub control, iar operațiunile de curățare sunt în desfășurare. Unități SES, deminatori, psihologi, dresor de câini și pompieri voluntari lucrează la fața locului”, au concluzionat salvatorii.

Salvatorii vorbesc şi despre şase răniţi.