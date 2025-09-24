Rușii au atacat electronic avionul în care se afla ministrul spaniol al Apărării, deasupra Kaliningrad

1 minut de citit Publicat la 14:19 24 Sep 2025 Modificat la 14:19 24 Sep 2025

GPS-ul avionului în care se afla ministrul spaniol a fost vizat de măsuri de război electronic în zona Kaliningrad. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă: Getty Images

Aeronava în care se afla ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, a fost atacată electronic, miercuri, în timp ce se deplasa în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, scrie presa din Spania și Ucraina.

Avionul Airbus A330 al ministrului spaniol se deplasa către baza aeriană Siauliai din Lituania.

Aparatul a decolat în cursul dimineții de la baza militară spaniolă Torrejón de Ardoz, din apropiere de Madrid.

BREAKING:



Spain announces that a Spanish Air Force plane with Minister of Defense Margarita Robles onboard was hit by Russian electronic warfare and had its GPS jammed near Kaliningrad while flying the minister to Lithuania



???? pic.twitter.com/g3o4JYEpl7 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025

În vreme ce zbura deasupra Mării Baltice, în spațiul aerian internațional, la circa 32 de kilometri de Kaliningrad, avionul a suferit o tentativă de perturbare a sistemului GPS.

Tentativa a eșuat datorită sistemelor defensive militare de care dispune aparatul spaniol, a explicat comandantul aeronavei, locotenent-colonelul Arjona, citat de presa iberică.

Atacul electronic a fost contracarat de sistemele militare ale aeronavei

"Avem la dispoziție cele mai moderne echipamente de comunicare și navigație. Printre acestea, un sistem GPS militar care este imun la acest tip de atac. În absența sa, ne-am fi rătăcit, neștiind unde ne aflăm", a precizat acest ofițer.

Arjona adăugat că acest tip de perturbare a devenit foarte frecvent în ultimii ani, atât în ​​vecinătatea zonei Kaliningrad, cât și în alte regiuni vizate de Rusia.

În aparatul ministrului spaniol se mai aflau rude ale personalului detașamentului VILKAS, care participă la misiuni de poliție aeriană în zona Mării Baltice, precum și jurnaliști.

În cele din urmă, Airbusul A330 a aterizat fără incidente în Lituania.

Presa internațională a semnalat, anul trecut, situațiile de bruiaj GPS în spațiul aerian al mai multor țări europene, cauza probabilă fiind utilizarea de către Rusia a unei baze de război electronic în regiunea Kaliningrad.

Pe 31 august, avionul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o aterizare de urgență în Bulgaria, după ce piloții au rămas fără navigație din cauza presupusei interferențe a sistemelor rusești.