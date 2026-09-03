Rușii au bombardat o fabrică Coca-Cola, în cea de-a opta zi consecutivă de atacuri asupra Kievului. Șase oameni au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 20:55 03 Sep 2026 Modificat la 20:56 03 Sep 2026

Canalele locale de Telegram și parlamentarul Oleksiy Goncharenko au raportat că o fabrică Coca-Cola din orașul Brovary a fost avariată. Foto: Captură X

Atacurile rusești asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare din 3 septembrie au rănit cel puțin șase persoane și au avariat o fabrică a companiei Coca-Cola, în timpul celei de-a opta zile consecutive de atacuri asupra capitalei Ucrainei, au raportat autoritățile și oficialii locali, potrivit Kyiv Independent.

„Șase persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au fost rănite în urma atacului”, a declarat primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko. Resturile au avariat mai multe mașini și au rănit persoane în districtul Darnița din Kiev, a anunțat Administrația Militară a orașului Kiev.

Canalele locale de Telegram și parlamentarul Oleksiy Goncharenko au raportat că o fabrică Coca-Cola din orașul Brovary a fost avariată. Kyiv Independent a contactat un reprezentant al companiei Coca-Cola pentru comentarii, dar nu a primit niciun răspuns la momentul publicării.

❗️?? ?? Rosyjski atak na jedną z największych fabryk Coca-Coli w Europie



Rosyjskie siły zaatakowały zakład Coca-Coli zlokalizowany na przedmieściach Kijowa. To jedna z największych fabryk koncernu w Europie.



W zakładzie produkowane są również napoje Fanta, Sprite, Schweppes,… pic.twitter.com/7Pm0p6CDwx — Dominik Serwacki ?? ✍️ ? (@DominikSerwacki) September 3, 2026

Din cauza atacurilor rusești asupra orașului, locuitorii Kievului au fost nevoiți să suporte șase alerte de raid aerian la miezul nopții, precum și sunetele periodice ale apărării aeriene, ale dronelor cu reacție și ale exploziilor.

Cel mai recent atac vine în urma unei săptămâni de atacuri aeriene rusești neîncetate împotriva Kievului, inclusiv atacuri în timpul zilei, sirene de raid aerian non-stop, atacuri cu rachete balistice și victime civile.

В Киевской области атакован завод Coca-Cola — украинские каналы



По данным Insider UA, речь идет о производстве возле поселка Великая Дымерка. После атаки там начался пожар.



На заводе также выпускают Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich, холодный чай Fuze Tea (Nestea) и… pic.twitter.com/2Y5OLDSbj8 — Дождь (@tvrain) September 3, 2026

Atacul l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski să anunțe o modificare a sistemului de alertă aeriană al Ucrainei. Conform noului plan, alertele vor fi împărțite în niveluri roșu și galben, galbenul corespunzând amenințărilor cu dronele, iar roșul semnalând rachete și atacuri combinate masive.

Asaltul Moscovei asupra Kievului are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o lipsă gravă de sisteme de apărare aeriană, lăsând orașele cu puțină protecție împotriva rachetelor balistice și a dronelor cu reacție.

Chiar dacă Ucraina își extinde propriile capacități de atac cu rază lungă de acțiune pentru a riposta Rusia, criza apărării aeriene a făcut din vara anului 2026 cea mai sângeroasă perioadă pentru civili de la primele luni ale invaziei la scară largă.