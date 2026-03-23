Rușii ocolesc blocada digitală a lui Putin cu o aplicație coreeană. KakaoTalk, descărcată masiv după interzicerea Telegram

1 minut de citit Publicat la 17:25 23 Mar 2026 Modificat la 17:25 23 Mar 2026

Serviciul a urcat pe locul al doilea în clasamentul celor mai descărcate aplicații din categoria „Rețele sociale” din App Store-ul rusesc. FOTO: Hepta

În urma blocării aplicației Telegram în Rusia, interesul pentru aplicația de mesagerie sud-coreeană KakaoTalk este în creștere.

Serviciul a urcat pe locul al doilea în clasamentul celor mai descărcate aplicații din categoria „Rețele sociale” din App Store-ul rusesc, fiind urmat doar de aplicația de mesagerie Max, potrivit The Moscow Times.

În RuStore, aplicația a fost descărcată de aproape 10.000 de ori. Conform Google Trends, interesul pentru KakaoTalk a crescut semnificativ în Rusia în ultimele luni. În plus, aplicația a intrat pentru prima dată în top 500 de aplicații gratuite din Rusia, la toate categoriile.

Interfața KakaoTalk a fost tradusă în limba rusă, fiind ușor de utilizat chiar și fără a ști coreeană. Cu toate acestea, unele elemente rămân în limba engleză, iar unele fragmente de interfață pot să nu fie complet localizate.

Aplicația KakaoTalk a fost lansată în 2010. În Coreea de Sud, este utilizată de marea majoritate a posesorilor de smartphone-uri - peste 90%. Potrivit dezvoltatorilor, numărul total de descărcări la nivel mondial depășește 150 de milioane.

Mesageria oferă un set standard de funcții: mesagerie text, trimitere de imagini și stickere, chat-uri de grup, canale și apeluri vocale și video. Aplicația este disponibilă în Rusia prin Google Play, App Store și RuStore.

Rusia riscă să devină tot mai izolată digital, după ce companiile occidentale de tehnologie și autoritățile de la Kremlin au început, din direcții diferite, să restrângă accesul la internetul global.

În februarie, Rusia a confirmat că a blocat aplicația de mesagerie WhatsApp, îndemnând cetățenii ruși să utilizeze aplicația Max.