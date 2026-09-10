Ryanair contestă afirmația pasagerului care spune că a fost aspirat prin geamul avionului. Ce susține compania

A fost deschisă o anchetă după ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului / Foto:Hepta

Compania Ryanair anunță că va contesta afirmația pasagerului care susține că o parte a corpului său a fost aspirată printr-un geam al avionului în timpul unui zbor din Grecia spre Germania. CEO-ul companiei, Michael O'Leary, spune că bărbatul a fost tras spre geam, dar nu a ajuns în afara aeronavei, potrivit The Guardian.

Avocatul pasagerului susține că, după depresurizarea bruscă a avionului, capul și brațul drept al bărbatului au fost aspirate prin geamul spart. Bărbatul ar fi fost tras înapoi de persoanele aflate în apropierea sa.

Ryanair contestă însă această afirmație. CEO-ul companiei a declarat joi, după adunarea generală anuală a companiei de la Dublin, că pasagerul a fost „cu siguranță tras spre geam”, dar că „nu a ieșit pe geam”.

Incidentul este în continuare investigat de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), împreună cu Boeing, GE și Ryanair.

Ancheta Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a concluzionat că incidentul din 10 iulie 2026 a avut loc după ce o pală a ventilatorului motorului s-a rupt, la scurt timp după decolarea avionului FR1879 care efectua o cursă din Grecia către Germania.

Capul și umărul drept ale sârbului Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, au fost aspirate prin geamul avionului, acesta fiind „grav rănit și în stare de șoc”. Soția lui, Svetlana Grković Maksimović, a povestit atunci că ea și alți doi pasageri l-au ținut pe bărbat de picioare minute în șir.

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa. Am reacționat imediat și i-am prins picioarele. M-am gândit: 'Dacă murim, murim împreună' Pentru mine este important că este în viață...mâna lui este afectată în mod deosebit de grav și are arsuri. Nu poate comunica, nu își amintește întregul eveniment”, a povestit Svetlana Maximovic.

Bărbatul a fost dus la spital după ce avionul a aterizat de urgență.

Mai mulți pasageri au declarat pentru presa locală că au auzit „un fel de explozie” la bord.

Aeronava era operată de Malta Air, subsidiară a Ryanair.

În mai, cu o lună înainte de incident, la motor au fost făcute inspecții cu ultrasunete, dar nu au fost identificate probleme.

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că incidentul ar fi putut fi provocat de „lovirea motorului de un obiect străin”.