Ryanair închide programul Prime după doar opt luni: pasagerii au obținut mai multe beneficii decât a încasat compania

2 minute de citit Publicat la 21:15 28 Noi 2025 Modificat la 21:15 28 Noi 2025

Foto: Hepta

Ryanair închide programul Prime după ce calculele interne au arătat că pasagerii au beneficiat de reduceri de peste șase milioane de euro, depășind cu mult veniturile generate din abonamente. Compania spune că proiectul-pilot a devenit nerentabil, scrie The Guardian.

Operatorul low-cost a transmis vineri că renunță la program, care includea beneficii precum reduceri la bilete, locuri rezervate gratuit pentru până la 12 zboruri pe an și asigurare de călătorie.

Potrivit companiei, 55.000 de pasageri s-au înscris în programul Prime, generând 4,4 milioane de euro din taxe de abonament, însă beneficiile acordate clienților au depășit 6 milioane de euro, ceea ce a făcut ca programul să devină o pierdere pentru Ryanair.

„Acest proiect-pilot a costat mai mulți bani decât a generat. Acest nivel de membri, sau de venituri din abonamente, nu justifică timpul și efortul necesare pentru a lansa lunar oferte exclusive la locuri pentru cei 55.000 de membri Prime”, a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Compania a precizat că va reveni la politica de a oferi reduceri „tuturor clienților noștri, nu doar acestui subset de 55.000 de membri Prime”.

Programul Prime a fost lansat în februarie, la un cost anual de 79 de lire sterline în Marea Britanie și 79 de euro în UE. Având în vedere că rezervarea unui loc costa între 4,50 și 38 de lire sterline, un membru putea economisi între 54 și 456 de lire, echivalentul a câteva zboruri low-cost, dacă folosea toate cele 12 zboruri incluse anual.

Abonamentul a fost conceput ca un sistem cu reînnoire automată, valabil pe perioade consecutive de câte 12 luni.

Ryanair a anunțat că toți membrii existenți vor continua să beneficieze de „oferte exclusive de tarife reduse până în octombrie 2026”, însă noi înscrieri nu vor mai fi permise după vineri, 28 noiembrie.

„Suntem recunoscători celor 55.000 de membri Prime care s-au înscris în acest program-pilot în ultimele opt luni și îi asigurăm că vor continua să beneficieze de reduceri exclusive la zboruri și locuri pe toată durata celor 12 luni de abonament”, a mai transmis compania.

Ryanair, liderul european al zborurilor low-cost, cu peste 207 milioane de pasageri anual, și-a construit modelul de business pe tarife reduse, recuperând însă o parte importantă din venituri din taxarea bagajelor și a serviciilor suplimentare – o practică considerată revoluționară acum două decenii.

Compania a fost prima care a introdus taxe pentru bagajele de cală în 2006, urmate de taxe de check-in în 2009, pentru pasagerii care, înainte de era smartphone-urilor, nu își imprimau acasă boarding pass-ul.

La începutul acestui an, Ryanair a mărit bonusurile acordate angajaților din aeroporturi pentru fiecare bagaj de cabină neconform confiscat de la pasageri. Cei ale căror trolere depășesc dimensiunile admise sunt taxați cu până la 75 de lire sterline, iar bagajul le este trimis în cală.