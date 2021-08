Pasagerii unei curse aeriene au fost evacuați pe toboganele de urgență după ce un telefon Samsung a luat foc în cabină, în SUA

Ray Lane, purtător de cuvânt al companiei aviatice Alaska Airlines, a declarat că "telefonul s-a supraîncălzit și a început să scoată scântei".

Incidentul, petrecut luni, a avut loc după aterizarea zborului 751, ceea ce, probabil, a fost de natură să evite o catastrofă.

Cei 129 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au fost transportați în siguranță la terminalul de debarcare, fără ca vreo persoană să sufere răni grave.

Sursa citată notează că doi pasageri au fost tratați la spital.

Focul a fost, în cele din urmă, stins cu o ajutorul unei genți anti-incendiu, aflată în mod uzual la bordul avioanelor tocmai pentru situația în care bateriile electrice iau foc în timpul zborului.

Fumul generat de telefonul ars a fost însă atât de abundent încât a fost nevoie ca echipajul avionului să lanseze toboganele de evacuare.

