Scandal în Bulgaria, după ce premierul demisionar a semnat aderarea la Consiliul Păcii fără mandat

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev. Foto: Getty Images

Un nou scandal pe scena politică din Bulgaria, de această dată pe seama "Consiliului păcii" al lui Donald Trump. Presa de la Sofia scrie că preşedintele bulgar a refuzat invitaţia liderului de la Casa Albă, dar premierul Rosen Jeliazkov a mers în secret la Davos să semneze Carta "Consiliului păcii".

Premierul bulgar demisionar a semnat, joi, la Davos aderarea ţării sale la proiectul lui Trump, apoi a declarat că actul de aderare va fi înaintat către Parlament, pentru ratificare, săptămâna viitoare. Prim-minitsrul de la Sofia, Rosen Zhelyazkov, a fost prezent la Davos alături de ministrul de Externe, care a subliniat că Bulgaria susţine planul în 20 de puncte al lui Trump.

Au urmat reacţii dure în Bulgaria din păartea mai multor reprezentanţi politici de seamă, care au catalogat gestul drept cea mai mare gafă de politică externă din ultimele două decenii şi un pas decisiv pentru viitorul Bulgariei, precum şi o încălcare a politicii comune a UE.

Invitaţia la Davos i-a fost trimisă preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, luni. Miercuri, preşedinţia din Bulgaria anunţase că nu va răspunde invitaţiei lui Donald Trump până la organizarea unor alegeri, pentru că, în acest moment, atât Guvernul, cât şi ţara sunt conduse de interimari.

Cine sunt liderii care au semnat Carta

Printre liderii și politicienii din națiunile care au semnat carta Consiliului Păcii la Davos și care au urcat pe scenă alături de Donald trump, s-au numărat:

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei

Rosen Jeliazkov - prim-ministru (demisionar) al Bulgariei

Președintele Argentinei, Javier Milei

Santiago Pena, președintele Paraguayului

Prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani din Qatar

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului

Președintele Kosovo, Vjosa Osmani

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev

Ministrul de externe al Marocului, Nasser Bourita

Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prințul Faisal bin Farhan al-Saud

Șavkat Miromonovici Mirziyoyev președintele Uzbekistanului