Scandal în Bulgaria, după ce premierul demisionar a semnat aderarea la Consiliul Păcii fără mandat

Un nou scandal pe scena politică din Bulgaria, de această dată pe seama "Consiliului păcii" al lui Donald Trump. Presa de la Sofia scrie că preşedintele bulgar a refuzat invitaţia liderului de la Casa Albă, dar premierul Rosen Jeliazkov a mers în secret la Davos să semneze Carta "Consiliului păcii".
Premierul bulgar demisionar a semnat, joi, la Davos aderarea ţării sale la proiectul lui Trump, apoi a declarat că actul de aderare va fi înaintat către Parlament, pentru ratificare, săptămâna viitoare. Prim-minitsrul de la Sofia, Rosen Zhelyazkov, a fost prezent la Davos alături de ministrul de Externe, care a subliniat că Bulgaria susţine planul în 20 de puncte al lui Trump.
Au urmat reacţii dure în Bulgaria din păartea mai multor reprezentanţi politici de seamă, care au catalogat gestul drept cea mai mare gafă de politică externă din ultimele două decenii şi un pas decisiv pentru viitorul Bulgariei, precum şi o încălcare a politicii comune a UE.
Invitaţia la Davos i-a fost trimisă preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, luni. Miercuri, preşedinţia din Bulgaria anunţase că nu va răspunde invitaţiei lui Donald Trump până la organizarea unor alegeri, pentru că, în acest moment, atât Guvernul, cât şi ţara sunt conduse de interimari.
Cine sunt liderii care au semnat Carta
Printre liderii și politicienii din națiunile care au semnat carta Consiliului Păcii la Davos și care au urcat pe scenă alături de Donald trump, s-au numărat:
- Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto
- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei
- Rosen Jeliazkov - prim-ministru (demisionar) al Bulgariei
- Președintele Argentinei, Javier Milei
- Santiago Pena, președintele Paraguayului
- Prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani din Qatar
- Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului
- Președintele Kosovo, Vjosa Osmani
- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan
- Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan
- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev
- Ministrul de externe al Marocului, Nasser Bourita
- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prințul Faisal bin Farhan al-Saud
- Șavkat Miromonovici Mirziyoyev președintele Uzbekistanului