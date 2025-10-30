Scandal în Italia. Curtea de Conturi a blocat ”cel mai lung pod din lume”, peste strâmtoarea Messina. Meloni denunță ”sofismul”

Curtea de Conturi a Italiei a respins planul guvernului de a construi podul care ar urma să lege peninsula de Sicilia și să fie cel mai lung din lume.FOTO: Getty Images

Curtea de Conturi a Italiei a respins miercuri planul guvernului de a construi podul care ar urma să lege peninsula de Sicilia și să fie cel mai lung din lume. Decizia dă o puternică lovitură unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Italia, scrie Politico.

Decizia oprește temporar demersurile pentru realizarea podului de 13,5 miliarde de euro peste strâmtoarea Messina. Instituția, care supraveghează cheltuielile publice, a anunțat hotărârea miercuri seară și a precizat că își va publica motivarea completă a deciziei în termen de 30 de zile.

Premierul Giorgia Meloni a condamnat decizia, calificând-o drept „un act de ingerință în competența Guvernului și a Parlamentului” și a menționat că administrația sa a răspuns tuturor întrebărilor tehnice ridicate de instanță.

„Ca să înțelegeți nivelul de sofism, una dintre obiecții se referea la transmiterea unor documente voluminoase prin linkuri, ca și cum judecătorii contabili nu ar fi conștienți de existența computerelor”, a declarat Meloni.

Proiectat ca fiind cel mai lung pod suspendat din lume, podul de la Messina a fost propus și abandonat de mai multe ori în ultimele cinci decenii. Planul a fost mereu controversat din cauza riscurilor seismice, a îndoielilor privind rentabilitatea economică, a impactului asupra mediului și a problemelor juridice asociate.

Hotărârea de miercuri aruncă din nou în incertitudine viitorul proiectului. Guvernul condus de Meloni se confruntă acum cu o alegere dificilă: fie acceptă decizia și revizuiește propunerea, fie face apel și solicită o autorizare provizorie, caz în care executivul ar deveni pe deplin responsabil pentru proiect și pentru eventualele consecințe juridice.

Dacă ar fi construit, podul, cu o lungime de 3,7 kilometri, ar lega „vârful cizmei” Italiei de extremitatea nord-estică a Siciliei, transformând infrastructura de transport din sudul țării și devenind una dintre cele mai costisitoare lucrări publice din istoria Italiei.

Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, care în trecut s-a opus construcției, dar este acum principalul susținător al proiectului, a denunțat decizia Curții, considerând-o o hotărâre care „aducere prejudicii grave țării” și „o alegere politică, nu o judecată tehnică echilibrată”.

„În așteptarea motivării, vreau să fie clar că nu m-am oprit când a trebuit să apăr granițele și nu mă voi opri nici acum”, a spus Salvini. „Este un proiect susținut chiar și de Europa, unul care va aduce dezvoltare și mii de locuri de muncă din sud până în nord. Suntem hotărâți să explorăm toate căile posibile pentru a începe lucrările. Mergem înainte.”

În august, mii de oameni au ieșit în stradă în Sicilia pentru a protesta față de planul guvernului italian de a construi podul care ar lega insula de continent, traversând strâmtoarea Messina.