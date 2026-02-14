Scandal în Partidul Republican: Trump și-a amenințat aliații din Congres care l-au criticat pentru un videoclip rasist

Episodul reflectă tensiunile din interiorul Partidului Republican înainte de alegerile intermediare din 2026. sursa foto: Getty

Președintele Donald Trump i-a atacat în privat pe parlamentarii republicani care au condamnat un videoclip rasist postat pe contul său Truth Social, punând la îndoială loialitatea unor senatori și jurând consecințe politice, potrivit surselor citate de CNN.

Episodul reflectă tensiunile din interiorul Partidului Republican înainte de alegerile intermediare din 2026, Trump continuând să se opună public criticilor și să-și afirme controlul asupra partidului.

Președintele l-a criticat insistent pe senatorul din Carolina de Sud, Tim Scott, singurul senator republican de culoare, pe tot parcursul weekendului la Mar-a-Lago, argumentând că unul dintre principalii săi aliați din Congres nu era în măsură să numească Casa Albă rasistă, au spus sursele.

„Președintele a simțit că ar fi putut gestiona această problemă în privat”, a declarat un oficial de rang înalt din administrația Trump pentru CNN despre Scott. „El a spus: Lucrăm împreună tot timpul. Nu era nevoie să comenteze public.”

Trump a avut cuvinte și mai dure pentru senatoarea din Alabama, Katie Britt, își amintește una dintre surse, folosind înjurături pentru a o denunța și declarând că este moartă pentru el.

Reprezentanții senatoarei au spus despre această relatare că e o „știre falsă” și a lăudat relația ei puternică de lucru cu președintele, în timp ce Casa Albă a lăudat-o ca fiind „un aliat incredibil” pentru care președintele are „un mare respect”.

Videoclipul rasist a fost eliminat de Casa Albă

Eliminarea de către Casa Albă a videoclipului, pe care îl apărase inițial săptămâna trecută, a venit la aproape 12 ore după ce acesta fusese online - și numai după reacția negativă a unor republicani de top.

La doar câteva zile mai târziu, o mână de legislatori republicani s-au opus lui Trump la un vot cheie privind tarifele vamale, determinându-l să amenințe că oricine votează împotriva politicii sale economice caracteristice va „suferi consecințele” în alegerile primare. Iar la sfârșitul anului trecut, Trump, sub presiunea republicanilor, a fost forțat să susțină un vot pentru a impune publicarea dosarelor Jeffrey Epstein.

Casa Albă a susținut că Trump rămâne „liderul fără echivoc” al Partidului Republican, secretarul de presă Karoline Leavitt declarând într-un comunicat că Trump este „angajat să se asigure că republicanii rămân uniți împotriva democraților care, dacă li se va oferi șansa, vor distruge din nou țara noastră prin deschiderea frontierelor, permițând cetățenilor străini să voteze în alegeri și prin politici economice oribile”.

Dar vinerea trecută, parlamentarii republicani au încercat să dea tonul partidului lor, exprimându-se cu vehemență împotriva postării lui Trump.

Donald Trump, criticat dur de un aliat republican

În timp ce videoclipul câștiga teren, Scott - care vorbește în mod regulat cu președintele - l-a contactat în privat, a declarat o sursă familiarizată cu situația pentru CNN. Neputând să-l contacteze, acesta s-a adresat pe X.

„M-am rugat să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din actuala administrație de la Casă Albă. Președintele ar trebui să-l elimine”, a scris senatorul.

Acest lucru i-a atras atenția lui Trump. Ulterior, l-a sunat pe Scott - cu care are o relație personală strânsă - și i-a spus republicanului din Carolina de Sud că intenționează să-i ceară echipei sale să elimine postarea. Chiar înainte de prânz, Casa Albă a declarat că un membru al personalului a postat în mod eronat videoclipul și că acesta a fost șters. În timp ce zbura spre Mar-a-Lago în acea noapte, Trump le-a spus reporterilor că nu a văzut ultimele cadre ale videoclipului care îi înfățișa pe soții Obama și a dat vina pe un membru al personalului anonim pentru postare. „Nu am făcut nicio greșeală”, a spus el.

Dar Scott nu a fost singurul care a condamnat videoclipul. Britt, care lucrează îndeaproape cu Casa Albă pentru a încerca să finanțeze Departamentul de Securitate Internă, a aplaudat eliminarea postării săptămâna trecută, spunând că „nu ar fi trebuit să fie postată niciodată și nu reprezintă ceea ce suntem ca națiune”.

Critica deschisă a atras atenția activistei de extremă dreapta Laura Loomer, care i-a prezentat lui Trump copii tipărite ale declarațiilor parlamentarilor, a declarat una dintre sursele familiare. Loomer, care a reușit anterior să-l enerveze pe președinte din cauza comentariilor critice făcute de presupușii săi aliați, a postat pe X că „întocmește o listă” de republicani care l-au „atacat” pe Trump cu „acuzații false de rasism”.

Trump nu s-a întâlnit cu grupul republicanilor

Unii dintre senatorii pe care Trump și Loomer erau furioși - inclusiv Scott și Britt - se aflau și ei în Palm Beach în acel weekend pentru retragerea de iarnă a Comitetului Național Republican Senatorial. Trump nu s-a întâlnit cu grupul, dar a invitat câțiva aleși - cum ar fi senatorii Eric Schmitt și Lindsey Graham, care nu l-au criticat din cauza videoclipului - să i se alăture pentru golf și să participe la petrecerea sa de Super Bowl.

Chiar săptămâna aceasta, senatoarea Britt a avut o conversație extraordinară cu președintele Trump despre conducerea sa, în timp ce luptă pentru a-i apăra pe incredibilii noștri ofițeri ICE, pentru a adopta Legea SAVE America și pentru a promova politicile președintelui menite să facă America din nou accesibilă. „Orice narațiune care sugerează contrariul nu este doar înșelătoare, ci este pur și simplu falsă”, se arată în declarație.

Deși Trump a avut cuvinte dure pentru republicanii care s-au pronunțat împotriva sa, el a fost mai puțin critic față de angajatul anonim pe care Casa Albă l-a învinovățit pentru dezastru, declarând reporterilor joi că nu are de gând să sancționeze persoana respectivă.

Președintele postează adesea personal pe Truth Social - în special noaptea târziu și dimineața devreme - și adesea repostează personal postările altora, au declarat anterior pentru CNN surse familiarizate.

Însă câțiva consilieri apropiați - inclusiv Natalie Harp, care uneori tastează postări care îi sunt dictate, și Dan Scavino, un șef adjunct de cabinet care a condus conturile de socializare ale lui Trump în timpul primului său mandat - au, de asemenea, acces. Harp și Scavino au fost văzuți duminică stând lângă președinte în timpul petrecerii sale de Super Bowl. Harp s-a îmbarcat, de asemenea, în Marine One cu președintele vineri, în timp ce acesta călătorea la Fort Bragg.